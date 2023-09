Si apre oggi una settimana decisiva per i mercati azionari internazionali. Nelle ultime due settimane più volte è stata tentata la strada rialzista ma i prezzi sono stati fermati da alcune trend lines dinamiche sia al rialzo che al ribasso. Cosa accadrà da ora in poi? Wall Street rimane schiacciata fra supporti e resistenze: come regolarsi?

Mantenere l’attenzione alta

Fra i primi di agosto e la prima decade di settembre, il nostro percorso campione annuale proiettava un ribasso fra il 7 e il 10%. Il movimento come da attese si è verificato. Ora cosa accadrà? Le nostre attese sono per una ripresa del rialzo ma ancora non si sono formati gli swing in tal senso. Anzi, man mano che il tempo trascorre le divergenze positive tendono ad affievolirsi. Si apre oggi una settimana molto importante, infatti, da questi livelli è attesa direzionalità. In quale verso? Può accadere davvero di tutto. La tendenza mensile e settimanale è rialzista, mentre quella giornaliera è neutrale ribassista. Riteniamo che entro domani, al massimo mercoledì si chiariranno gli orizzonti fino alla fine del mese/prima decade di ottobre.

Wall Street rimane schiacciata fra supporti e resistenze: i livelli chiave da monitorare

La seduta di contrattazione dell’8 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.576,59

Nasdaq C.

13.761,53

S&P500

4.457,49.

Cosa farebbe partire probabilmente un ribasso? Quali sono invece i livelli che potrebbero permettere la ripresa del rialzo? I nostri calcoli statistici ci fanno ritenere che si possa assistere all’inizio di forti ribassi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.441

Nasdaq C.

13.626

S&P500

4.414.

Rimarchiamo comunque che di fondo rimane incertezza. Lo scenario è difficile da decifrare in quanto non tutte le tendenze sono allineate sui diversi time frame e continuano a essere fermati dalle divergenze rialziste. Auspicando a più chiarezza, vedremo cosa accadrà da ora in poi.

