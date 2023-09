Quanto costa un volo in parapendio a Pinzolo come hanno fatto Belen e il nuovo compagno Elio Lorenzoni 

Belen Rodriguez ha scelto il Trentino per presentare il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni sui social. La showgirl sta infatti trascorrendo una vacanza attiva all’insegna dello sport in Val Rendena, a Pinzolo. Fra le avventure adrenaliniche dell’Argentina c’è anche il parapendio ovviamente in tandem con un esperto.

Settembre è il mese ideale per praticare sport outdoor in montagna proprio per il clima favorevole. Sono tante le possibilità per esplorare il territorio, dai percorsi in mountain bike agli sport acquatici come il rafting o il kayak. Vediamo quanto costa un’esperienza in parapendio come ha fatto Belen.

Quanto costa un volo in parapendio a Pinzolo: cosa si vede dall’alto

Pinzolo si trova a 13 km da Madonna di Campiglio nella splendida Val Rendena. Chi ama il lago non può non visitare il Lago di Nambino, un’oasi di pace con acque cristalline. Nel lago si specchiano le cime delle Dolomiti del Brenta e una piccola costruzione tipica, il rifugio Nambino appunto. Chi decidesse di fermarsi in quota per un’escursione a cavallo ad esempio potrà approfittare della teleferica per farsi recapitare i bagagli direttamente in camera. Un altro spettacolo della natura sono le cascate della Val Genova che si possono ammirare percorrendo un sentiero nel bosco dove si aprono all’improvviso scorci da cartolina. Sono innumerevoli le passeggiate e le escursioni da poter intraprendere, ma ci si può concedere anche un po’ di movida, percorrendo le vie centrali di Madonna di Campiglio. Vediamo però qualche informazione sulla discesa fatta da Belen in parapendio.

Tutti possono provare l’ebbrezza di questa esperienza?

Ovviamente non bisogna soffrire di vertigini ma per praticare parapendio non servono particolari condizioni atletiche o prestanza fisica. Le ali, la parte in tessuto che si gonfia durante il volo, pesano non più di 5 kg. Belen, ad esempio, si è rivolta ad un’associazione sportiva specializzata in voli biposto, la Wings2fly. I voli in tandem servono proprio a sperimentare la bellezza del volo libero. Nel posto retrostante c’è infatti un pilota esperto dell’Aereo Club Italia che guida il volo. Alcune istruzioni sul volo, caschetto ed imbracature e si decolla. Diamo però un’occhiata ai prezzi.

Prova di volo in parapendio in tandem con un istruttore: ecco i prezzi

Quanto costa un volo in parapendio? Se scegliamo un’esperienza di volo planato che copre un dislivello di 1.300 m, della durata di 20 minuti, allora potremmo spendere 140 €. Se invece si vuole anche salire, si può provare l’esperienza plus con un volo della durata di 30 minuti che sfrutta le correnti termiche ascensionali per salire in quota. Costo dell’impresa 165 €. Stesso prezzo per il volo fun, sempre una mezz’ora di durata ma con adrenaliniche virate. In questo caso sono necessarie particolari condizioni di vento. La zona di lancio è a 2.100 m al Dos del Sabion e si raggiunge tramite funivia o fuoristrada.

Alla fine dell’attività di volo viene consegnato il video con le riprese effettuate da poter riguardare comodi sul divano di casa o mostrare agli amici.

