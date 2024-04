Quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sull’economia e sul mondo del lavoro, sia a livello globale che europeo? Si prevede un aumento degli investimenti globali in IA fino a 60 miliardi di euro entro il 2025, con la Cina che diventerà il principale attore del settore entro il 2030. L’Unione Europea si concentra sulla necessità di guidare lo sviluppo dell’IA in modo etico e centrato sull’essere umano. Si prevedono cambiamenti radicali nel mondo del lavoro, con l’IA che sostituirà alcune mansioni ma creerà anche nuove opportunità lavorative nel lungo termine. Tuttavia, si prevedono rischi di amplificazione delle disuguaglianze socio-economiche, rendendo necessarie nuove politiche e soluzioni regolamentari. Si sottolinea l’importanza di sviluppare competenze di alto livello e di rivedere i contratti sociali per affrontare le sfide e sfruttare i vantaggi dell’IA. Frattanto, sui mercati azionari negli ultimi mesi molte azioni che operano nel settore sono letteralmente esplose. Nvidia, è all’inizio di un forte ribasso?

Mercati azionari e bolle speculative dell’anno 2000

Molti addetti ai lavori e investitori stanno paragonando il boom delle azioni legate all’Intelligenza Artificiale alla bolla specilativa dell’anno 2000 che riguardò le azioni legate a internet. Alcune società decuplicarono il loro valore, ma questi rialzi non erano giustificati dai multipli. La storia si ripeterà anche stavolta? Nvidia e le altre società legate all’IA sono pronte per crollare?

Nvidia, è all’inizio di un forte ribasso?

Le azioni di Nvidia (NASDAQ: NVDA) dopo aver segnato un doppio massimo in area 950 fra l’8 e il 25 marzo, hanno subito una perdita del 10%. Le incertezze macroeconomiche, comprese le tensioni geopolitiche e le prospettive del settore dei chip, hanno pesato sulla quotazione di Nvidia. Il proscrastinare il taglio dei tassi della Federal Reserve, insieme alla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, che coinvolge la produzione di chip a Taiwan, ha contribuito all’incertezza. Anche i recenti risultati di Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSMC) e di ASML (NASDAQ: ASML) hanno evidenziato le difficoltà del settore dei chip. Nonostante le aspettative di crescita ridotte e i timori sul settore, gli analisti suggeriscono che il prezzo attuale delle azioni Nvidiam come risulta dal sito Marketscreener è al di sotto del suo valore intrinseco e che il titolo potrebbe recuperare, con un target price medio di 992,48 dollari per azione fissato da 55 esperti intervistati. Dal punto di vista grafico una chiusura del mese di aprile inferiore ai 794 potrebbe portare a ulteriori ribassi verso la lingua dell’Alligator Indicator mensile passante per 644 dollari.

