Sono giorni importanti per Wall Street. Infatti, dopo che è scaduto il setup annuale nero del 30 ottobre è iniziato un forte rimbalzo, in un trend primario ribassista. Cosa attendere da ora in poi? Il rialzo della scorsa settimana è stato molto forte e dobbiamo capire se è un movimentoo del gatto morto oppure l’inizio di una nuova fase rialzista, ovvero il rally natalizio. Wall Street potrebbe tornare a scendere? Potrebbe anche essere

Segnale rialzista di medio termine e il setup rosso

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 6 novembre ha chiuso ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

34.095,86

Nasdaq C.

13.516,78

S&P500

4.365,98.

Nonostante il forte rialzo dei giorni scorsi, i pericoli di nuovi ribassi potrebbero essere nell’angolo. Infatti, ribadiamo che solo una chiusura del mese di novembre superiore ai seguenti livelli archivierebbe con elevate probabilità il ribasso iniziato nel mese di agosto:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

Quello che ci continua a preoccupare è la legge dell’alternanza fra i nostri setup rossi. Se ad uno corrsponde un massimo, al successivo corrisponderà un minimo e viceversa. Il setup rosso del 4 agosto che ha intercettato con estrema precisione il massimo annuale (per il momento) potrebbe portare quindi a una discesa fino al 30 novembre.

Wall Street potrebbe tornare a scendere? Potrebbe anche essere

Sono stati lasciati aperti due gap nei giorni scorsi e spesso, anzi molto spesso, Wall Street torna sui suoi passi per andarli a colmare. Quindi, fra oggi e domani attendiamo un ritracciamento. Attenzione quindi, questa è una settimana decisiva, di conferma o meno di quello che è accaduto settimana scorsa. Siamo attendisti e ci riserviamo di monitorare attentamennte gli venti e trarre le dovute conclusioni a fine settiamna.

Vedremo cosa accadrà e poi capiremo se il ribasso è finito o meno. Se verrà confermato, riteniamo che partirà un ribasso di almeno un altro 10% fino alla fine dell’anno.

