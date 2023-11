Interessante rialzo per le azioni Technoprobe in una seduta difficile per il Ftse Mib-Foto da pexels.com

Technoprobe è un titolo azionario abbastanza controverso. Da un lato, infatti, secondo l’analisi grafica si tratta di azioni impostate al rialzo che potrebbero continuare a correre. Dall’altro, ci sono gli analisti e i fondamentali che inducono alla prudenza.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto tiepidi su Technoprobe. Negli ultimi tre mesi, infatti, sono sei hanno emesso una raccomandazioni e ben cinque sono neutrali. L’incertezza sul titolo si evince anche dai target di prezzo pubblicati. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 3%, mentre lo scenario più ottimistico e quello più pessimistico indicano entrambi una sottovalutazione e sopravvalutazione di circa il 15%.

I punti di forza e di debolezza di Technoprobe

Il ratio EBITDA/fatturato di Technoproble è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti. La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento. Questi sono i punti di forza di un titolo che si presenta molto sopravvalutato.

La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l’azienda percepisce, infatti, 53.46 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Anche il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Inoltre, l’azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.

Durante l’ultimo anno, poi, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita. Le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.

Azioni impostate al rialzo che potrebbero continuare a correre: le indicazioni dell’analisi grafica

Le quotazioni di Technoprobe (MIL:TPRO) hanno chiuso la seduta del 6 novembre in rialzo dell’1,64% rispetto alla seduta precedente, a quota 7,43 €.

La tendenza in corso è rialzista e la recente rottura della resistenza in area 7,215 € potrebbe favorire un’accelerazione secondo lo scenario mostrato in figura. Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 7,215 € potrebbe rafforzare i ribassisti.

