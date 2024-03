Se dovessimo scommettere sulla futura direzione dei mercati americani, non potremmo che affermare che secondo noi sarà al rialzo. Il motivo è semplice. Nonostante il nostro approccio sia basato sulle previsioni e modestamente ci riusciamo molto bene, quello che per noi conta realmente è questo: definiamo la tendenza, i punti di supporto della stessa e poi in base a questi dati facciamo la previsione. Questa è basata sullo studio delle serie storiche disponibili e settata attraverso uno scrupoloso calcolo di probabilità. Quindi, la previsione viene seguita fino a quando la tendenza non cambia. In quel momento, la previsione stessa viene aggiornata. Allora, su cosa scommettiamo per questa settimana? La tendenza rialzista in corso, ovvero su un ulteriore rialzo. Da quanto leggeremo nei prossimi paragrafi, Wall Street potrebbe sorprendere ancora al rialzo.

Focus sul Bitcoin e sull’avena

Nel momento in cui scriviamo il Bitcoin dollaro segna il prezzo di 65.064,54. L’Alligator indicator sui time frame giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale sono impostati al rialzo e questo lascerebbe pensare a ulteriori rialzi non solo di breve termine ma anche di medio lungo termine.

Per il breve termine, la tenduta di 60.786 potrebbe spingere i prezzi verso 70.000 e poi ancora verso l’area di 75.000 dollari.

L’avena ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 358,25. Da inizio anno ha segnato il minimo a 335,75 e il massimo a 378,75. I prezzi continuano a congestionare da diverse settimane in un trend primario che appare rialzista.

Dalla settimana del 13 novembre dello scorso anno, i prezzi sono appoggiati alla media mobile a 200 settimane. Il punto minimo della congestione è dato dal prezzo di 323,25, quello massimo da 383,80.

L’Alligator indicator è appiattito sui time frame gironsliero, settimanale, mensile e trimestrale e quindi non genera particolari segnali che potrebbero essere di aiuto per capire quale potrebbe essere la prossima direzione di breve termine.

Wall Street potrebbe sorprendere ancora al rialzo: i livelli di breve termine per mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del 22 marzo si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.475,90

Nasdaq C.

16.428,82

S&P500

5.234,18.

La tendenza grafica continua a rimanere impostata al rialzo.

Probabile inizio di un ritracciamento se la chiusura di contrattazione di questa settimana sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.131.

Fino a quando reggeranno questi livelli, fino a venerdì proiettiamo rialzi.

Contro questa previsione ci potrebbe mettere lo zampino, e di non poco conto, il setup annuale che scade oggi. Il cluster farà girare la tendenza al ribasso? La giornata odierna potrebbe iniziare a confermare o smentire questa ipotesi.

