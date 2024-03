Classifica film marzo 2024, quali sono quelli che devi vedere al cinema o recuperare al più presto

Thriller carichi di tensione, storie d’amore che coccolano l’anima e commuovono, horror che fanno venire i brividi, commedie esilaranti, e fantasy che permettono di sognare ad occhi aperti, spalancati di fronte al grande schermo: ogni mese escono tantissimi film al cinema che permettono di trascorrere piacevoli serate in compagnia delle persone che si amano e perché no, anche in solitudine, perché una bella pellicola è una compagnia davvero fantastica.

Ma quali sono i film da vedere al cinema in questo ultimo scorcio di marzo 2024? Ecco la nostra selezione

5 film da vedere al cinema a marzo 2024

Los Colonos (14 marzo)

Drammatico

con Mark Stanley, Sam Spruell e Alfredo Castro

: una famiglia disfunzionale si ritrova ad affrontare un viaggio in barca a vela che si trasforma in un’esperienza di scoperta e di confronto. Tra segreti del passato e tensioni del presente, i protagonisti dovranno imparare a fare i conti con le proprie debolezze e a riscoprire il valore dei legami familiari. Perché vederlo: un film drammatico intenso e toccante, che esplora le dinamiche complesse all’interno di una famiglia. Un’opera che invita alla riflessione sui temi della comunicazione, del perdono e della ricerca di sé.

May December (21 marzo)

Drammatico

con Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton

Un’affascinante vedova quarantenne stringe un’insolita amicizia con una giovane scrittrice in difficoltà. Il loro legame si trasforma in un gioco di potere e manipolazione, mettendo a nudo le loro fragilità e i loro segreti più oscuri. Perché vederlo: Un thriller psicologico intenso e ricco di suspense, con due protagoniste eccellenti in un duello recitativo di altissimo livello. Un film che esplora le dinamiche complesse tra donne e le sfumature più torbide della psiche umana.

Kung Fu Panda 4 (21 marzo)

Animazione, avventura

con Jack Black, Awkwafina e Viola Davis

Po, il panda guerriero, torna in azione per affrontare un nuovo nemico che minaccia la pace del Valle dei Loti. Insieme ai suoi amici Cinque, Tigre e Vipera, dovrà imparare nuove tecniche di kung fu e superare sfide inaspettate. Perché vederlo: un film d’animazione divertente e ricco d’azione per tutta la famiglia. Le avventure di Po e dei suoi amici continuano con nuovi personaggi, gag esilaranti e scene di combattimento spettacolari. Un’occasione per tornare nel magico mondo di Kung Fu Panda e riscoprire i valori dell’amicizia e del coraggio.

Eravamo bambini (27 marzo)

Crime, noir

con Alessio Lapice e Lorenzo Richelmy

un uomo torna nella sua città natale dopo anni di assenza per il funerale del padre. Qui, si ritrova confrontato con i fantasmi del suo passato e con un mistero che coinvolge alcuni suoi vecchi amici. Perché vederlo: in noir italiano con un’atmosfera cupa e affascinante. Un film che indaga le tracce indelebili dell’infanzia e i segreti che possono segnare la vita per sempre. Un’opera che si distingue per la regia e la fotografia raffinate, e per la recitazione intensa del cast.

Sopravvissuti (21 marzo)

Thriller

con Denis Menochet, Zahra Amir Ebrahimi e Victoire Du Bois

un gruppo di persone si ritrova intrappolato in una situazione di estrema sopravvivenza dopo un disastro naturale. Tra loro si scatena una lotta per la vita, dove la razionalità cede il passo all’istinto e all’egoismo. Perché vederlo: un film che riflette sulle fragilità dell’uomo e sui limiti della morale in condizioni estreme, un thriller adrenalinico che tiene lo spettatore incollato alla sedia fino all’ultima scena.

