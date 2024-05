Wall Street potrebbe segnare nuovi massimi prima di un’ulteriore discesa? Focus su Amazon

La Federal Reserve nel meeting di martedì e mercoledì ha mantenuto i tassi di interesse invariati, rassicurando sul fronte dei timori di possibili rialzi. Gli investitori ora si concentrano sui risultati societari attesi nel corso dei prossimi giorni. Sebbene il presidente della FED Jerome Powell abbia indicato che l’inflazione persistente potrebbe ritardare il previsto taglio dei tassi, ha evitato di menzionare la possibilità di un nuovo rialzo. I mercati monetari stimano una probabilità del 58% di un taglio dei tassi entro settembre e una probabilità più alta, del 69%, entro novembre, secondo lo strumento FedWatch del CME. Preston Caldwell, economista capo degli Stati Uniti di Morningstar, ha sottolineato che sebbene la FED abbia riconosciuto la mancanza di progressi nella riduzione dell’inflazione, Powell ha espresso fiducia nella politica monetaria attuale, ritenendo improbabile un rialzo dei tassi nella prossima mossa. Wall Street potrebbe segnare nuovi massimi prima di un’ulteriore discesa?

News e focus su Amazon

BMO Capital Markets ha alzato l’obiettivo di prezzo per Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) da 215 a 220 dollari e ha confermato il rating Outperform. L’analisi della società evidenzia l’accelerazione della crescita di Amazon Web Services (AWS), attribuendola al carico di lavoro dell’Intelligenza Artificiale e alla migrazione verso il cloud. Si prevede una crescita a due cifre del Gross Merchandise Volume (GMV) fino al 2025, insieme a margini in miglioramento grazie alla regionalizzazione dei servizi. I dollari pubblicitari di Prime Video sono considerati un nuovo flusso di entrate potenziale. Le previsioni sulle spese in conto capitale (CAPEX) di AWS sono state riviste al rialzo, allineandole alle tendenze dei principali fornitori di servizi cloud.

Quali sono le raccomandazioni degli analisti sul titolo? Ecco come riuslta dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 60

Ultimo prezzo di chiusura 179 USD

Prezzo obiettivo medio 215,4 USD

Differenza / Target Medio +20,31%.

Wall Street potrebbe segnare nuovi massimi prima di un’ulteriore discesa? I livelli da monitorare

La giornata di contrattazione del 2 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.225,66

Nasdaq C.

15.840,96

S&P500

5.064,20.

Anche ieri il quadro grafico è rimasto immutato, infatti la tendenza di breve termine continua a rimanere ribassista. Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Ci sono però delle divergenze che ci lasciano essere ancora fiduciosi fino al prossimo setup annaule rosso del 23 maggio. Vedremo cosa accadrà. Fra oggi (occhio alla pubblicazione del report sull’occupazione) e lunedì avremo delle risposte attendibili.

