La recente riunione della Federal Reserve ha rivelato un approccio cauto, con la Banca centrale che non ha espresso fretta nel ridurre i tassi. Sebbene Powell abbia adottato un tono leggermente più accomodante rispetto alle aspettative del mercato, escludendo un rialzo dei tassi, non ha fornito dettagli sul momento in cui la politica verrà allentata. I dati odierni sui non-farm payrolls saranno cruciali per valutare la situazione del mercato del lavoro, fondamentale per le decisioni di politica monetaria. Le previsioni indicano un rallentamento graduale dell'economia statunitense con una tendenza alla disinflazione persistente. Tuttavia, l'inflazione dovrebbe rimanere volatile e diminuire a un ritmo più lento rispetto alle previsioni precedenti. Pertanto, si prevedono tre tagli dei tassi quest'anno anziché quattro, con il primo possibile intervento a luglio. Questa è la prospettiva di base, ma si considera anche un'alternativa in cui la FED potrebbe non agire a luglio, portando a due o nessun taglio dei tassi entro la fine dell'anno. C'è una parte di analisti che incomincia addirittura ad escludere interventi sui tassi per tutto l'anno 2024. Frattanto alcvuni analisti ritengono che questo sia il momento propizio per puntare su Arista Networks. Un titolo promettente

Puntare su Arista Networks? Le raccomandazioni degli analisti sul titolo

Gli analisti di Mizuho hanno osservato che i recenti risultati finanziari di Alphabet (GOOGL) evidenziano la sua forte posizione nel settore in continua espansione dell’Intelligenza Artificiale. La performance trimestrale ha superato le aspettative, suscitando ottimismo tra gli investitori. Tuttavia, gli analisti individuano un altro concorrente, Arista Networks (ANET), come una società in una posizione favorevole per l’Intelligenza Artificiale, nonostante un recente downgrade. Arista Networks ha clienti importanti come Microsoft (MSFT) e Meta Platforms (META), che hanno annunciato piani significativi di spesa in conto capitale per investimenti nell’Intelligenza Artificiale. Sebbene il prezzo delle azioni di Arista Networks sia aumentato dopo l’annuncio di Meta Platforms, gli analisti avvertono che l’aumento delle spese potrebbe non tradursi direttamente in benefici per Arista Networks nel breve termine. Tuttavia, considerano la società come leader nel settore dell’Ethernet dei data center e prevedono un potenziale di crescita nel lungo termine, specialmente entro il 2025, nonostante le recenti preoccupazioni riguardo alla revisione delle previsioni finanziarie.

Ecco le raccomandazioni sul titolo come riportato dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 29

Ultimo prezzo di chiusura 255,2 USD

Prezzo obiettivo medio 291,5 USD