Fra il 6 e il 7 aprile sono scaduti potenti setup annuali, e questi secondo le nostre previsioni annuali, dovrebbero lasciare alle spalle la fase ribassista iniziata intorno al 6 marzo. Cosa accadrà da ora in poi, e quali potrebbero essere i motivi per far salire o scendere i prezzi? Quali sono invece i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione? Wall Street potrebbe partire fortemente al rialzo, ma quali sono i pericoli?

I dati sull’occupazione

Oggi i mercati azionari americani riapriranno i battenti dopo che sono rimasti chiusi per le festività pasquali. Venerdì, comunque sono stati pubblicati i dati sull’occupazione. Quali risultati? A nostro parere sono stati contrastanti, in quanto per alcuni aspetti indicano che la crescita sia ancora robusta, con possibili pericoli inflattivi, per altri si potrebbe prospettare un atterraggio morbido dell’economia nei prossimi mesi. Quale view, quindi? Dipende se si vorrà guardare al bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.

Più volte abbiamo spiegato che i dati predittivi del PIL e del ciclo economico, quindi inflazione e politica dei tassi di interesse, sono occupazione, fiducia dei consumatori, ISM (fiducia dei direttori di acquisto) e produzione industriale. Quindi, di volta in volta cercheremo conferme smentite in essi.

Torniamo al breve termine.

La giornata odierna è davvero importante perchè rappresenterà un livello temporale e di prezzi spartiacque.

Vedremo cosa accadrà.

La seduta di contrattazione di giovedì scorso si è chiusa con segno positivo dei listini e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.485,29

Nasdaq C.

12.087,99

S&P500

4.105,02.

Wall Street potrebbe partire fortemente al rialzo: i pericoli

Nell’ultima giornata di contrattazione i prezzi hanno “disegnato” una barra dei prezzi molto particolare. I nostri studi delle serie storiche dal 1898 ad oggi, ci fanno ritenere che gli estremi (minimo e massimo) saranno livelli basilari per definire la direzione da oggi in poi. Una chiusura giornaliera inferiore al minimo, o superiore al massimo farebbe partire ribassi/rialzi anche duraturi.

Cosa impedirà quindi i ribassi per il momento?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dow Jones

32.901

Nasdaq C.

11.823

S&P 500

4.056.

Vedremo oggi cosa accadrà.

