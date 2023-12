La FED rimane i tassi invariati fra 5,25 e 5,50% e proietta tagli nel corso del prossimo anno. Sarà così? Come al solito l’atteggiamento della Bnaca centrale è improntato al “wait and see” e quindi nulla può essere dato per scontato. I mercati festeggiano per gli eventuali tagli, ma la storia racconta che poi nel momento che questi si verificano, l’atteggiamento diventa di prudenza, quasi di paura. I tagli d ei tassi hanno portato sempre ribassi dei prezzi azionari, anche se di primo impatto si è assistito a fugaci rimbalzi. Questo è quello che “narrano” le serie storiche e non possiamo che riportarle e tenerne conto. Ma nel breve? Wall Street potrebbe continuare a salire fino alla fine dell’anno. Per il prossimo anno comunque i nostri calcoli statistici danno probabilità elevate che i tassi rimarranno fermi e non verranno tagliati.

Dicembre e statistica

I nostri studi ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi indicano il mese di dicembre come quello più probabile per segnare il massimo annuale. Questa probabilità è dell’80% circa. Nel quarto anno del ciclo decennale combinato al quarto del ciclo presidenziale americano questa probabilità è di circa il 90%. L’anno potrebbe chiudere sui massimi. E questa scia potrebbe continuare fino al setup statico del 6 gennanio, punto statico. Da quest’ultima data in poi attendiamo un ribasso di 1/2 mesi. Il prossimo anno dovrebbe vedere una fase laterale ribassista fino al mese di maggio. Questo potrebbe “contenere” il minimo annuale. L’anno comuque dovrebbe chiudersi con un rendimento fra il 7 e il 10%. Non si ravvisano probabilità a sfavore di rialzi di lungo termine almeno fino al 2027. Questo è il nostro percorso campione decennale.

Wall Street potrebbe continuare a salire fino alla fine dell’anno

La chiusura della seduta borsistica del giorno 15 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.305,16

Nasdaq C.

14.813,92

S&P500

4.719,19.

A inizio settimana si potrebbe assistere a qualche presa di beneficio ma il passo successivo dovrebbe essere al rialzo. Vedremo poi cosa accadrà di giorno in giorno.

Lettura consigliata

3 titoli dai dividendi a Piazza Affari più elevati nel 2024