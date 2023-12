3 titoli dai dividendi a Piazza Affari più elevati nel 2024

Stai pensando di investire nel mercato azionario? Allora potrebbe essere molto utile sapere quali saranno i titoli dai dividendi più generosi nel 2024.

L’11 dicembre è stato l’ultimo appuntamento di quest’anno per quanto riguarda i dividendi del mercato azionario italiano. In questa data, STM ha staccato la terza tranche del suo dividendo, dall’ammontare di 0,06 dollari. È quindi il momento di cominciare a pensare al futuro, precisamente al 2024.

Il primo appuntamento sarà il 19 febbraio, data in cui Banche Generali staccherà la seconda tranche relativa all’esercizio 2022, dall’ammontare di 0,65 euro. La seconda data da segnare sul proprio calendario, invece, è il 20 marzo, in cui STM staccherà la quarta tranche, dal valore di 0,06 dollari. Dopo aver richiamato alla mente queste importanti date, procediamo a illustrare quali saranno i 3 titoli dai dividendi più alti nell’anno che verrà.

Il primo posto è di Intesa Sanpaolo

Con l’8,3% del rendimento troviamo al primo posto Intesa Sanpaolo, che si tratta del titolo con i dividendi più elevati in assoluto nell’anno che verrà. Tuttavia, ce ne sono anche altri che potrebbero dare grandi soddisfazioni agli investitori.

3 titoli dai dividendi più elevati nel 2024

Stiamo parlando, ad esempio, di Mediobanca, BPER Banca e Banco BPM, azioni con cedole superiori al 6% e quindi dai dividendi particolarmente generosi. Sono questi quindi i titoli che gli investitori dovrebbero tenere d’occhio per quanto riguarda i dividendi.

Attenzione anche a Stellantis

Secondo JP Morgan, tuttavia, c’è un altro titolo da tenere d’occhio e cioè Stellantis, le cui cedole superano a sua volta il 6%. La nota banca d’affari accorda addirittura una preferenza a questo titolo, sottolineandone l’eccellenza nell’esecuzione industriale e l’abilità nel proteggere gli utili e la cassa. Ecco perché, al momento, il prezzo obiettivo delle azioni di Stellantis è di 23 euro.

Quindi, potrebbe essere opportuno non perdere di vista anche questo tiolo. Insomma, c’è una vasta scelta per chi vuole investire in azioni nel 2024.

