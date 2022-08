Tutto il peggio dell’anno sembra ormai alle spalle, e di volta in volta, continuano a formarsi swing di conferma per questo scenario. Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 12 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

33.761,05

Nasdaq C.

13.047,19

S&P 500

4.280,15.

I grafici continuano a muoversi in sintonia con la previsione annuale

In rosso, la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 12 agosto.

Dopo che nei primi sei mesi dell’anno si è assistito a un violento ribasso per motivi legati a situazioni geopolitiche (guerra in Ucraina), o per altri legati all’economia (inflazione alta e rialzo dei tassi), i vari pericoli sembrano rientrati e ridimensionati. Si continuano quindi, a proiettare rialzi fino a dicembre e l’anno potrebbe chiudere con i prezzi superiori a quelli di apertura.

Wall Street ora vede pochi pericoli e tira diritto

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 33.289 Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 32.702.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.760. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 12.438.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.128. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.112.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Continuano a mantenere tendenza Long.

Cosa attendere per la giornata odierna?

Wall Street ora vede pochi pericoli e tira diritto. Si proietta una seduta laterale rialzista con volumi contenuti.

Tesla sembra pronta per un’esplosione di momentum

Il titolo (NASDAQ:TSLA) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 900,09 in rialzo del 4,68% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 620,57 e il massimo a 1.208.

La nostra strategia operativa

Le stime degli analisti (37 giudizi) prezzano un fair value in area 912,28.

Tendenza di breve rialzista. Fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 838,06, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1.021,54.

Lettura consigliata

Il minimo annuale a Wall Street potrebbe essere già alle spalle