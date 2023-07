Stanca di passare ore a stirare il bucato? Con il metodo australiano di TikTok ti semplifichi la vita

Il problema del bucato, oltre al consumo della lavatrice e il tempo di asciugatura è quello di doverlo stirare. Soprattutto con il caldo afoso, usare il ferro da stiro è veramente una tortura. Vediamo come con un semplice rimedio casalingo possiamo dire addio alle montagne di panni da stirare.

Con il caldo si suda tutti di più, la cesta dei panni da lavare è sempre piena e la lavatrice funziona a pieno ritmo. Nel frattempo si accumulano piccole montagne di panni da stirare che a poco a poco si trasformano in piccoli Everest domestici. Una casalinga australiana , tutt’altro che disperata, Chantel Mila ha rivelato un rimedio ottimo lasciare il ferro da stiro inutilizzato in lavanderia. Le pieghe si arrenderanno al nostro portentoso prodotto e finalmente avremo più tempo libero. Prima di vedere il prezioso suggerimento della tiktoker Chantel, vedremo come evitare di stirare le lenzuola.

Stanca di passare ore a stirare con il ferro da stiro in mano: queste lenzuola non si stirano

Le lenzuola sono sempre molto impegnative da stirare, soprattutto quelle con gli angoli o quelle matrimoniali. Ebbene ci sono lenzuola che non dovrai mai stirare. Si tratta delle lenzuola no stiro stonewashed. Lo stonewashed è un procedimento di tipo industriale che rende il tessuto morbido e confortevole ma allo stesso tempo gli conferisce un aspetto naturalmente stropicciato. Questo procedimento fu inventato negli anni settanta per “sbiadire” i jeans e conferire al denim il classico effetto finto usurato.

Stone Wash vuol dire lavato con le pietre ed in effetti è proprio così. I jeans venivano lavati in grandi lavatrici industriali insieme alla pietra pomice. Le fibre venivano così naturalmente abrase ed ammorbidite. Un procedimento simile viene usato per il cotone o il lino delle lenzuola. I completi letto con questa lavorazione oltre ad essere più morbidi, più resistenti all’usura non si devono stirare. Per mantenere intatto il tessuto stonewashed, bisogna lavare i capi a 30° con un detersivo liquido e poi stenderli all’ombra. Si può usare l’asciugatrice ma con ciclo rapido.

Il trucco di TikTok

La tiktoker australiana Chantel Mila, una vera star nel continente dei canguri, ha sperimentato un modo nuovo per non stirare le camicie del marito e gli altri indumenti. Chantel consiglia di preparare in uno spruzzino vuoto, 2 tazze di acqua, 1 cucchiaio di aceto bianco ed 1 cucchiaio di balsamo per capelli. Il tutto va mescolato energicamente. Si spruzza la miscela sui capi stropicciati e si lisciano con le mani due o tre volte. Occorre poi appenderli su una gruccia e lasciarli asciugare.

A giudicare dai commenti positivi e dalle visualizzazioni sembra che questo rimedio sia realmente imbattibile. Per i colletti delle camice si può invece passare la piastra per capelli al minimo calore come suggeriscono molte cleaner influencer. Ovviamente ricordiamo di badare sempre al tipo di tessuto e di provare i rimedi su un lembo nascosto. Se anche tu sei stanca di passare ore a stirare il bucato, prova i suggerimenti furbi delle casalinghe tiktokers.