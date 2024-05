Il rimbalzo iniziato negli ultimi giorni oggi arriva alla prova del nove: come chiuderà la settimana? Confermerà lo swing rialzista oppure tornerà a scendere? Wall Street oggi potrebbe decidere le sorti fino alla fine del mese. Nei prossimi paragrafi andremo a definire quali potrebbero essere i livelli con i quali mantenere un affidabile polso della situazione.

La view di Nuveen sui mercati

Dopo la decisione della FED di lasciare i tassi invariati, i mercati azionari e obbligazionari negli USA hanno registrato un rally, poiché gli investitori si sono rassicurati sul fatto che un rialzo dei tassi è improbabile, anche se la Fed non ha ancora deciso di abbassarli. Tuttavia, l’ottimismo potrebbe essere messo in discussione data la persistente tiepidezza dei dati sull’inflazione e sulla crescita economica. In questo contesto, gli investitori sono invitati a considerare asset più difensivi, come le infrastrutture globali quotate, che beneficiano di una domanda stabile e di quadri normativi favorevoli. In particolare, settori come gasdotti, oleodotti e utility offrono opportunità interessanti, con valutazioni attraenti e solidi flussi di cassa.

Focus su Tripadvisor

La società ha riportato risultati finanziari positivi nel primo trimestre, con un aumento dell’utile per azione rettificato che ha superato le previsioni degli analisti. Il fatturato ha registrato un incremento del 6% rispetto all’anno precedente, superando di poco le stime del consenso. Nonostante ciò, le azioni della società sono scese del 28,7% dopo che il comitato interno ha dichiarato che non è prevista una vendita della società nel breve termine, suscitando una reazione negativa sul mercato. Tripadvisor si concentrerà durante l’anno fiscale su iniziative strategiche per rafforzare la propria posizione nel settore dei viaggi e delle esperienze.

Quali sono le raccomandazioni degli analisti come risulta da Marketscreener?

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 22

Ultimo prezzo di chiusura 18,16 USD

Prezzo obiettivo medio 27,18 USD

Differenza / Target Medio +49,67%.

Wall Street oggi potrebbe decidere le sorti fino alla fine del mese: come regolarsi da ora in poi?

La giornata di contrattazione del 9 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.387,76

Nasdaq C.

16.346,26

S&P500

5.214,08.

Oggi è spartiacque a parer nostro: nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Una chiusura inferiore ai livelli appena indicati potrebbe far ripartire le vendite da subito.

