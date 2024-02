Oramai è quasi scontato che i tassi di interesse non verranno tagliati nel meeting del mese di marzo, e continua a diminuire chi pensa che verrà fatto a maggio. Fino a pochi giorni fa circa l’88% dava per scontato un taglio dei tassi in questo mese. Powell potrebbe aver rivisto le proprie prevsioni, poi dopotutto, i dati macroeconomici contingenti e predittivi vanno verso questa strada. I nostri dati statitici, ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, danno poche probabilità che quest’anno i tassi della FED scenderanno sotto il range attuale del 5,25/5,50%. Per l’anno prossimo al momento questa probabilità è del 50% e potrebbe continuare a scendere. Frattanto, Wall Street non vede soste: cosa attendere per questa settimana?

La previsione per il 2024

L’attuale finestra temporale è a favore di un ritracciamento fino a metà febbraio. Nei primi 5 mesi di quest’anno si potrebbe assistere a una fase laterale ribassista. Per il momento, queste previsioni sembrerebbero sconfessate dalla tendenza dei prezzi. Il rendimento annuale atteso è fra il 7 e il 10%. Frattanto il barometro di gennaio ha indicato una probabilità del 94% che l’anno possa chiudere con un rendimento positivo.

Wall Street non vede soste: cosa attendere per questa settimana?

I prezzi di chiusura del 2 febbraio sono stati i seguenti:

Dow Jones

38.654,42

Nasdaq C.

15.628,96

S&P500

4.958,61.

La tendenza è rialzista e questa potrebbe cambiare se il 9 febbraio i prezzi chiuderanno sotto i seguenti livelli:

Dow Jones

38.048

Nasdaq C.

15.128

S&P500

4.828.

Tutto lascerebbe presuporre che questo rialzo potrebbe ccontinuare fino alla scadenza del nostro primo setup annuale del 7 marzo. Vedremo poi in corso d’opera cosa accadrà.

Per il momento proiettiamo un rendimento settimanale fra 1 e 1,6%. Fra oggi e domani si potrebbe assistere a una fase laterale ribassista per poi ripartire al rialzo fino a venerdì nei pressi della chiusura.

Lettura consigliata

3 trucchi e consigli del miliardario Martin Schwartz per fare soldi