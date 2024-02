3 trucchi e consigli del miliardario Martin Schwartz per fare soldi

3 trucchi e consigli per fare soldi - Foto da pexels.com

Più volte abbiamo trattato l’importanza che avere una buona mentalità riveste per chi vuole investire in Borsa. Torniamo sul tema analizzando alcuni dei trucchi che hanno permesso a Martin Schwartz di fare fortuna.

Martin Schwartz è un grande nome del trading ed è un ex Marine diventato miliardario grazie agli investimenti in Borsa.

È anche autore di un libro, Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Trader, che non è ancora stato tradotto in italiano.

3 trucchi e consigli per fare soldi investendo in Borsa

Come ha operato Schwartz per guadagnare tutto quel denaro? Con un’analisi dei fondamentali accuratissima e aprendo e chiudendo posizioni in una stessa giornata.

Sembra che in un anno egli sia stato capace di aumentare i suoi guadagni da 70.000 dollari a 600.000 dollari.

Inoltre, il modo di operare di Schwartz prende spunto dagli insegnamenti di Terry Laundry, l’autore della T-Theory.

Imparare ad agire al momento giusto

Secondo Schwartz, il neofita pensa all’azione, mentre il trader esperto soltanto a fare quanti più soldi possibili.

Ciò vuol dire che bisogna sapere quando agire e quando aspettare e non essere mai e poi mai precipitosi. La fretta di agire può portare a grosse perdite nel lungo periodo, a fronte di minuscole soddisfazioni momentanee. Ne vale davvero la pena?

La fase di attesa non deve essere passiva, ma consistere nello studio di pivot point, indici, indicatori e tutti i dati che possono tornare utili ad un investitore.

Mai lasciarsi sopraffare da una perdita

Anche questo distingue un neofita da un trader esperto. Non bisogna mai e poi mai lasciarsi scoraggiare da una perdita. Semplicemente, questa può essere l’occasione per fermarsi e ripartire meglio di prima.

Torna un mantra che abbiamo citato più volte parlando di investimenti: non bisogna essere troppo emotivi quando si fa trading. Quindi, ecco 3 trucchi e consigli per fare soldi investendo in Borsa.

Lettura consigliata

Come risparmiare soldi, ecco 3 consigli che sono sempre validi