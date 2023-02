Wall Street non molla-proiezionidiborsa.it

Siamo in pieno movimento rialzista, e ogni ritracciamento anche intraday viene subito comprato. Il rialzo continua ininterrotto dal 19 dicembre circa. A cosa porterà? Siamo a ridosso del setup mensile del 17 febbraio, e poi di quello annuale del 6 marzo. Quali sono le ipotesi sul nostro tavolo previsionale? La situazione grafica non è ancora molto chiara. Frattanto Wall Street non molla e torna al rialzo! E ora cosa attendere?

Le ipotesi sul tappeto

Ecco cosa potrebbe accadere, ma al momento non abbiamo un’ipotesi prevalente di breve termine:

dal 17 febbraio si infiammano i prezzi e saliranno fino al 6 marzo, per poi scendere fino al 6 aprile; dal 17 febbraio i prezzi scenderanno fino al 6 marzo, per poi salire fino al 6 aprile.

La seduta di contrattazione del 13 febbraio si è chiusa in rialzo a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.245,93

Nasdaq C.

11.891,79

S&P 500

4.137,29.

Ieri i prezzi hanno generato un nuovo segnale rialzista. Ora abbiamo una nostra ipotesi che andiamo a spiegare nel prossimo paragrafo.

Wall Street non molla e torna al rialzo! E ora cosa attendere?

Da inizio anno abbiamo questa idea operativa, e ad oggi non abbiamo ancora ragioni evidenti per cambiarla:

il rialzo iniziato il 19 dicembre dovrebbe durare fino al 6 marzo. Nelle ultime settimane i mercati americani hanno mostrato una forza relativa inferiore a quelli europei. Ora il rialzo di Wall Street potrebbe continuare di un altro 3/5% nel breve termine, mentre i mercati europei potrebbero mettersi in laterale. Insieme poi dal 6 marzo potrebbero ritracciare del 38,2/50% del movimento rialzista iniziato a dicembre.

Vedremo cosa accadrà da ora al 17 febbraio. Proprio in chiusura di seduta di venerdì avremo probabilmente le idee chiare, e quindi le nostre previsioni potrebbero diventare ancora più affidabili.

Di seguito i livelli che fra oggi e domani manterranno ancora il trend rialzista:

Dow Jones

33.887

Nasdaq C.

11.718

S&P 500

4.089.

Una chiusura di seduta inferiore a questi livelli farebbe rìtornare in auge l’ipotesi di un ritracciamento.

