Chi l’avrebbe detto che questi 3 segni zodiacali sono mammoni patentati. La vita di coppia con loro non è certo facile

Quali sono i segni zodiacali più mammoni di tutti? Ve li sveliamo in questo articolo. Farete delle scoperte davvero molto interessanti…

Oggi è San Valentino: il giorno degli innamorati, la giornata più romantica dell’anno. Tuttavia, si sa che la vita di coppia non sempre è fatta di nuvolette rosa e cuoricini. Soprattutto nelle coppie di lunga data, i problemi della quotidianità possono interferire anche nel ménage di coppia. Spesso, poi, a disturbare la quiete delle coppie, si introducono terzi incomodi. Un vecchio detto suggerisce che “tra moglie e marito, non mettere il dito”. In alcune situazioni, però, ci sono persone che si divertono a “mettere quel dito” e creare zizzania.

Da tempi immemori, è risaputo il fatto che tra suocera e nuora non scorra buon sangue. Se poi, il “lui” della situazione è un inguaribile mammone, allora il danno è già preannunciato fin dall’inizio. Quando si conosce una persona possiamo cominciare a scoprire alcuni tratti della sua personalità grazie al segno zodiacale. Ci sono ad esempio segni più passionali ed altri, invece, più teneri e coccoloni.

In questo approfondimento andremo a scoprire quali sono i segni più mammoni. Essere mammoni ha tante sfaccettature. Oltre a significare di essere attaccati in maniera quasi morbosa alla propria madre anche quando ormai si è adulti da un bel pezzo, vuol dire anche aver mantenuto degli atteggiamenti molto puerili ed infantili, retaggio di un’infanzia vissuta con una mamma che le dava sempre vinte tutte.

Chi l’avrebbe detto che questi 3 segni zodiacali sono mammoni assolutamente patentati

Cominciamo dal capriccioso Sagittario che si offende facilmente e mette subito il broncio. Quando poi gli si domanda quale sia il problema che lo affligge, risponde mestamente “Niente” perché vuole che l’altro interpreti i suoi pensieri e i suoi sentimenti.

Ma non è ancora finita, perché gli uomini Sagittario amano essere indipendenti e mantenere la loro totale libertà anche se sono in coppia. Bisogna adeguarsi e far fare loro quel che vogliono senza proferire parola. Tuttavia, le loro madri riescono ad influenzarli in ogni genere di scelta.

Leone

Segno di Fuoco, il Leone è un segno estremamente autonomo ed indipendente, a tratti anche autoritario. Le persone nate sotto questo segno sono focose anche nel manifestare reazioni e sentimenti, nel bene e nel male. Possono dar vita a delle vere e proprie sceneggiate. Inoltre, amano avere sempre la situazione sotto controllo e, per questo, amano comandare.

Tuttavia, alla mamma non sanno mai dire di no. La considerano una fonte di saggezza univoca tanto che, prima di prendere le decisioni, chiedono sempre il suo parere. Le fidanzate di un Leone sono avvisate…

Ariete

Nella lista dei mammoni troviamo un’altra sorpresa: il segno dell’Ariete. Un segno forte e indipendente che, però, mette la mamma e la famiglia davanti a tutto. Questo suo atteggiamento si riverbera poi anche sulle decisioni che prende. Ad aggravare questo fatto, non dobbiamo poi scordare che i nati sotto il segno dell’Ariete sono anche piuttosto egoisti.

Con questo mix letale di elementi, gli Arieti rischiano di ferire il partner non poco. Chi l’avrebbe detto che questi 3 segni zodiacali sono mammoni con tanto di patentino! Donne, siete avvisate!