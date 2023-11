Per chi ama sciare in arrivo la mazzata skipass, ma ecco dove costa meno una vacanza sulla neve

Per chi ama sciare in arrivo la mazzata skipass-Foto da imagoeconomica

Se ami la neve preparati alla mazzata dello skipass oltre al resto dei costi che impone l’hobby dello sci. Se vuoi risparmiare, ecco le località sciistiche italiane dove lo skypass costa meno. Per chi ama sciare in arrivo una mazzata.

Se sei un appassionato di sci, sai bene che questa passione ha un costo. Tra attrezzatura, alloggio, trasporto e soprattutto lo skipass, la spesa per una settimana bianca può essere molto elevata. Quest’anno lo sarà ancora di più complice il rincaro dei prezzi dell’ultimo anno a ogni livello. Ma non disperare, ci sono alcune località sciistiche in Italia dove puoi goderti la neve senza spendere una fortuna e dove lo skypass costa meno. Ma non preoccuparti, anche in queste località le piste sono molto belle e sciare sarà davvero una goduria, magari anche senza troppa folla. Scopriamo alcune di queste località.

Racines Giovo, Trentino Alto Adige

Questa località si trova nella Val Ridanna, a pochi chilometri da Vipiteno. Offre 25 km di piste per tutti i livelli, dal carving allo snowboard, dallo sci di fondo allo slittino. Inoltre, dispone di una cabinovia a 8 posti che ti porta a quota 2000 metri. Si può anche usufruire di un deposito sci con armadietti riscaldati, di uno skibus gratuito e di alcuni ristoranti dove gustare le specialità locali. Il prezzo dello skipass per tre ore va da 40 euro a 50 euro a seconda del periodo. Quello più costoso è ovviamente tra Natale e Capodanno. Per 5 giorni il prezzo va da 220 euro a 275 euro. Se cerchi un posto dove sciare con i bambini, c’è anche un’area dedicata a loro, con giochi e animazione.

Per chi ama sciare in famiglia il Monte Baldo è una soluzione low cost

Il Monte Baldo è una splendida montagna che domina il Lago di Garda e offre una vista mozzafiato sulla pianura padana e sulle vette alpine. Le piste da sci si trovano tra quota 1.830 e 1.430 metri e sono servite da impianti moderni e veloci. Spettacolare la cabinovia rotante che ti permette di ammirare il panorama a 360 gradi. Lo skipass giornaliero costa solo 34 euro nel fine settimana per gli adulti e 24,5 euro per i ragazzi fino a 18 anni. Per 6 giorni gli adulti pagano 146 euro e i ragazzi 102 euro. Sicuramente questa località è perfetta per famiglie che sciano insieme e non vogliono spendere un capitale. E se invece preferisci lo sci di fondo, puoi provare i 10 km di piste che si snodano tra boschi e prati.

Tarvisio o Piancavallo

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di bellezze naturali e culturali, ma anche di opportunità per gli amanti della neve. Tra le località sciistiche più convenienti ci sono Tarvisio e Piancavallo, entrambe con uno skipass giornaliero a 44 euro nell’alta stagione. Per 5 giorni lo skipass costa 182 euro. In tutto il comprensorio i bambini sciano gratis. Sul Tarvisio le piste da sci sono adatte a tutti i gusti e le difficoltà. Piancavallo è una stazione sciistica moderna e attrezzata, con piste per lo sci alpino, lo snowboard, lo sci nordico e lo slittino. In entrambe le località puoi trovare anche scuole di sci, noleggi, ristoranti e strutture ricettive accoglienti.

Ma quanto si risparmia. Un confronto

Per chi ama sciare si può farlo anche risparmiando. Ma quanto? Facciamo un confronto con Corvara, una località abbastanza rinomata ma non tra le più famose. Qui uno skipass giornaliero costa 67 euro in bassa stagione e 74 in alta stagione. Come vedi in Italia ci sono tante località sciistiche low cost dove puoi divertirti e rilassarti senza rinunciare alla qualità degli impianti e dei servizi.

E per chi ama la montagna perché non comprare una seconda casa in questi luoghi incantevoli? Potrebbe rivelarsi una scelta azzeccatissima.