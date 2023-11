L’eleganza low cost di Letizia di Spagna: quanto costa il cappotto in lana e cashmere indossato dalla regina

Per essere eleganti non è necessario spendere cifre esorbitanti. È questo il messaggio che Letizia di Spagna invia ai suoi numerosi fans e che la rendono tanto popolare. Il mixare capi costosi con altri low cost e il riciclare abiti già indossati in diverse apparizioni pubbliche, non le impediscono di essere chic in ogni circostanza. Ecco quanto costa l’elegante capospalla indossato in aeroporto.

In partenza da Madrid per un viaggio ufficiale in Danimarca, la regina di Spagna è stata fotografata in aeroporto con un completo da viaggio comodo e raffinato. Letizia ha scelto un look monocromatico con una nota di colore. Pantaloni neri di taglio maschile che sfiorano la caviglia, comodi stivali con tacco basso e top della stessa tonalità accostati audacemente a un blazer verde lime con bottoni dorati. Per completare, un morbido e caldo capospalla di lana e cashmere firmato Mango. Sempre rigorosamente nero.

L’eleganza low cost di Letizia Ortiz

Quello che piace ai sudditi spagnoli e a tutti gli ammiratori della regina è appunto il suo comportarsi come una donna comune e il non disdegnare abiti bellissimi ma di catene low cost. Come a dimostrare che l’eleganza è a portata di tutte le tasche e che dipende più da ciò che si sceglie che da quanto si spende.

Un’altra abitudine virtuosa è quella di riciclare capi già indossati o presi in prestito dall’armadio della suocera. Lo ha fatto anche una volta sbarcata in Danimarca, ospite insieme a Felipe dei reali danesi. Per il ricevimento ufficiale ha scelto un abito rosso già indossato nel 2018, della stilista Carolina Herrera. Ai piedi delle décolleté rosso bordeaux in pendant con la pochette dello stesso colore, entrambe di Magrit, che l’hanno accompagnata in diverse occasioni ufficiali.

Quanto costa il cappotto in lana e cashmere indossato dalla regina?

L’eleganza low cost di Letizia Ortiz offre suggerimenti preziosi. Il cappotto indossato dalla reale spagnola è il capospalla che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba femminile. Caldo, morbido, versatile è un capo intramontabile che si può declinare in mille look diversi. Quello scelto dalla regina è del brand spagnolo Mango, un’azienda nota non solo in patria ma in tutto il Mondo. Propone abiti di buona fattura a prezzi smart.

Il cappotto nero in lana e cashmere sembra appartenere alla collezione esclusiva nata dalla collaborazione tra il brand e la modella e stilista colombiana Jen Ceballos. Una linea in edizione limitata che comprende capispalla in lana o pelle, slip dress, capi basici, come camicie o pantaloni sartoriali, e accessori. Il cappotto nero è un modello diritto con spacco posteriore e scollo a V con revers. Eleganza senza tempo al prezzo di 299,99 euro.

