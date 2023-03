Ieri scadeva un setup minore ed era mensile, e poteva portare a un’inversione di tendenza. La nostra attenzione è posta tutta su quello che accadrà lunedì 6 marzo, una delle scadenze più importanti dell’anno secondo i nostri algoritmi matematici. Cosa accadrà? Verrà confermato che il ritracciamento è finito, oppure che inizierà una nuova gamba ribassista fino al successivo setup del 6/7 aprile? Per il momento Wall Street ha probabilmente finito il suo ritracciamento.

Ieri sono stati raggiunti i primi obiettivi di prezzo indicati dalle nostre previsioni

Procediamo per gradi

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 2 marzo si è chiusa in verde e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.003,57

Nasdaq C.

11.462,98

S&P500

3.981,33.

Oggi si attenderà ulteriore conferma per questo movimento, anche se potremmo dire che il pericolo sia stato scampato solo alla scadenza del 9/10 marzo, successivo setup mensile. Stiamo entrando in una zona dove “si quadrano prezzo e tempo”, e potrebbe partire una forte fase direzionale. In che direzione? Al momento l’esito degli ultimi movimenti dei prezzi è ancora incerto.

Nella stessa situazione grafica continuano a trovarsi le seguenti azioni: Amazon, Apple, Microsoft e Tesla.

Wall Street ha probabilmente finito il suo ritracciamento: ecco quali sono invece i pericoli

Ricapitoliamo.

L’altro ieri abbiamo toccato i supporti indicati in precedenti analisi:

Dow Jones

32.354

Nasdaq C.

11.334

S&P 500

3.940.

Ci sono buoni segnali affinchè si continui a salire anche nella giornata odierna. I livelli da monitorare per scongiurare da subito nuovi ribassi sono i seguenti:

la tenuta in chiusura di seduta odierna di

Dow Jones

32.780

Nasdaq C.

11.273

S&P 500

3.938.

Sono giorni importanti di un anno che dovrebbe portare a forti rialzi. Il minimo dell’anno stesso dovrebbe essere alle spalle, e nel mese di ottobre/dicembre dello scorso anno, in base ai nostri calcoli statsitici si potrebbe essere formato il minimo dell’intero decennio.

