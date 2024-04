4 oggetti di design che trasformano la tua casa, sorprendenti e low cost

Quando si arriva finalmente a quel punto nella vita in cui si ha la propria casa, dopo tanti onerosi sforzi e sacrifici, si va subito sulle necessità. Prima le prime cose, o meglio, first things first, come si dice all’inglese: non si pensa all’estetica, o almeno non subito.

Magari avrete cominciato con poco, andando avanti i primi giorni a panini ed affettati su un tavolino mobile e qualche sgabello, in attesa dell’arrivo (o del risparmio) per il tavolo: sono momenti indimenticabili, dove tutto è magico e tutto è nuovo.

Ma il tempo passa e tutto si assesta: dal day by day, o meglio dal mese per mese, fino a quegli stupendi piani per il lungo periodo. E dal ricevere visite per avere una mano con i lavori, si passa a cortesie per gli ospiti: è da qui che ci si comincia a preoccupare dell’estetica. E ci si guarda attorno, si pulisce tutto, non sia mai viene qualcuno, come disse Brignano.

Si comincia a voler le cose più carine, più costose, più ricercate, ma si sbatte contro i famosi paywall: il design costa, quanto una crociera, o meno. Come poter fare bella figura con qualcosa di design, che dia sicuramente nell’occhio, ma che non costi l’equivalente di tredicesima e quattordicesima? Noi di Proiezioni di Borsa abbiamo selezionato alcuni oggetti di design che cambiano le carte in tavola, senza andare (in)necessariamente per quelle cosette che sono di design solo quando voi, come padroni di casa, raccontate di aver speso oltre 70€ per uno spremiagrumi. Il design si vede e si racconta da solo, è lì per dare nell’occhio, ma anche per godervelo. Pronti?

Alessi – Pulcina

Partiamo dalla fine? Eccome: partiamo dal caffè, il miglior amico di tutti. Il caffè della moka è un’altra cosa. Poche cose gridano “guardami” quanto una caffettiera di design, e questa caffettiera di Alessi, azienda di design piemontese di fama internazionale, è fra loro. Nata come fonderia di metalli è diventata una fabbrica dei sogni, collaborando con i migliori designer: questa è di Michele de Lucchi. Potete trovarla in due colorazioni: QUI la trovate rossa, e QUI la trovate nera, in versione da 6 tazzine. Se eventualmente vi serve a 3 tazzine (il prezzo è minore), QUI la trovate rossa e QUI la trovate nera. Pulitela subito dopo il caffè, per preservare al meglio questa piccola scultura.

Alessi – Noé

Passiamo al mezzo. Sembra un bellissimo anello, ma non lo è. Avete preso un buon vino? Bingo! Siamo con un design di Giulio Iacchetti, qui: Alessi è nota per portare in casa il design funzionale, ed anche qui, non è da meno. Riporre, aprire, versare e conservare è ciò che facciamo quando abbiamo una buona bottiglia di vino: il salvagoccia non farà altro che riportare l’attenzione sul buon vino che avete preso. A me gli occhi, Please. Potrete ottenerlo QUI.

Vida Designs – Hetton

Avete la fortuna di lavorare da casa, oppure avete un angolo che potete sfruttare? Vi consigliamo Hetton, di Vida Designs: è una postazione da lavoro semplice e molto elegante, che come si può anche notare dalle recensioni, è un ottimo salvaspazio. Ci entrano tranquillamente due monitor o tutta la chincaglieria o la documentistica di cui avrete bisogno, ma include anche due spazi, entrambi adatti anche per una stampante. È disponibile in quattro colorazioni differenti: la versione bianca la trovate QUI, la versione nera la trovate QUI, quella color noce QUI e quella grigia QUI.

Baroni Home – Pouf a forma di valigia

Ha la forma di valigia, ma è un vero pouf con un vano bello spazioso. Il suo stile moderno ed elegante lo rende estremamente versatile, ma non è solo quello: ha una imbottitura soft foam morbidissima per una seduta rilassante, e regge fino a 150 kg. Si monta facilmente, fra le varie cose: le recensioni lo descrivono come resistentissimo e di ottima fattura, per quel poco che costa. È disponibile in 3 colorazioni: la versione giallo ocra la trovate QUI, quello che sembra una valigia tortora a strisce lo trovate QUI, mentre quello rosa cipria è QUI.

Un “piccolo” bonus

Piccolo per modo di dire. Non è proprio economico, ma è reale e funzionale a tutti gli effetti: Marshall è una azienda britannica molto famosa per i suoi amplificatori, sin dagli anni ‘60. Marshall è un’istituzione: i suoi amplificatori furono usati anche da Jimi Hendrix, Slash ed Eric Clapton. Se siete amanti della musica, beh, non guardate oltre, se avete spazio e disponibilità: è la cosa veramente unica che, potenzialmente, può farvi cambiare idea su tutta la casa. Potrete trovarlo QUI.