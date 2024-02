2 titoli azionari che potrebbero performare bene nei prossimi anni

Il target del 2% fissato dalle Banche Centrali in merito all’inflazione è ancora distante. Frattanto i mercati azionari continuano a salire e tutto sembrerebbe a favore di ulteriori salite di medio lungo termine. Torniamo quindi a parlare delle azioni che potrebbero avere delle ottime performance secondo l’opinione di alcuni analisti. Come al solito, riporteremo po la media delle raccomandazioni e dei prezzi obiettivo (consenso).

In un mercato sempre più incerto, in quanto è condizionato da diverse variabili, spesso ci si sente smarriti e non si sa come operare. L’importante per un investitore è non farsi mai prendere dal panico e stilare un buon piano operativo.

Per farlo, ci si può affidare anche alle previsioni degli analisti, non mancando però di farsi una propria idea basata su uno studio accurato dell’attuale situazione dei mercati e delle aziende su cui si sta per investire. Quindi, vedremo 2 titoli azionari che potrebbero performare bene secondo alcuni analisti e poi riporteremo il parere del consenso in proposito.

2 titoli azionari che potrebbero performare bene secondo alcuni analisti: M/I Homes Inc.

Quest’azienda si occupa della costruzione di case unifamiliari e del loro design e opera da oltre quarant’anni, oltre ad essere nota a livello internazionale sebbene abbia la propria sede negli Stati Uniti.

Come riportato da alcuni analisti, negli ultimi tempi questo titolo è cresciuto vertiginosamente con una performance del +198% nell’ultimo. Il suo attuale prezzo di mercato è 119,4 USD.

Ma cosa dice il consenso degli analisti riportato dalla piattaforma online Marketscreener in proposito? Ebbene, non abbiamo molte informazioni in proposito. Marketscreener riporta infatti l’opinione di un analista, secondo il quale la raccomandazione per questo titolo sarebbe Hold e il prezzo di obiettivo sarebbe fissato a 116 USD, quindi ai livelli attuali sarebbe sopravvalutato.

Intesa Sanpaolo

Una delle più grandi banche europee e leader in Italia, nonché società finanziaria che offre numerosi servizi ai suoi clienti, oltre ad essere al vertice mondiale per il focus sul clima. Secondo alcuni analisti, questo titolo ha dei fondamentali eccellenti e, nonostante abbia sperimentato una certa volatilità, sarebbe tutt’ora molto appetibile.

Il consenso degli analisti (di numero 21) riportato sempre dalla piattaforma Marketscreener raccomanda Buy mentre il target fissato sarebbe invece 3,644 euro. Attualmente, le sue azioni vengono invece scambiate a 2,838 euro. Non dimentichiamo inoltre che solitamente questa azioni staccano dividendi molto elevati, oltre che spesso fra i migliori di Piazza Affari.

