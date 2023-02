Sembrava amore ma lui o lei decide di sparire nel nulla, i motivi sono incredibili

Quante volte dopo una prima uscita apparentemente perfetta lui o lei decide di sparire? Il ghosting è un fenomeno moderno che può collegarsi a svariati motivi.

In un’epoca in cui si è sempre connessi agli altri attraverso i Social Network e la messaggistica istantanea non è facile sparire. Eppure uno dei fenomeni più discussi in questi anni è proprio il ghosting. Si manifesta nel momento in cui, durante una relazione o una conoscenza, uno dei due partner decide di sparire definitivamente dalla vita dell’altro. Questo può avvenire, appunto, durante una frequentazione o subito dopo un primo appuntamento.

Spesso inspiegabile, è un modo di fare che spiazza l’altra persona spesso gettandola nel dubbio. Ma cosa spinge un ragazzo o una ragazza a sparire nel nulla senza dare spiegazioni? Oggi si cercherà di capire proprio i diversi motivi che potrebbero essere alla base di una sparizione. E no, non si tratta di rapimenti alieni ma di qualcosa di molto più semplice.

Sembrava amore ma lui o lei decide di sparire per i motivi più disparati

Può succedere che due persone comincino a frequentarsi e, dopo un breve periodo, uno dei due decida di tagliare i ponti. Una scelta che porterà a non farsi sentire, né con chiamate a neppure con messaggi. Il tutto senza una vera e propria spiegazione razionale. Ci sono diversi motivi che possono portare una persona a volatilizzarsi. Da un lato, infatti, questa persona potrebbe essere impegnata in un’altra relazione. Questi, dopo essere stati scoperti dal partner ufficiale o preda dei rimorsi decideranno di ripristinare lo status quo abbandonando l’altra persona.

Tra gli altri motivi potrebbero, poi, esserci la paura di una relazione o di subire pressioni. Questo porterà a preferire una fuga al dover scegliere. Oltre alla paura, poi, la più banale delle motivazioni potrebbe essere legata alla mancanza di interesse. Il frequentare una persona non implica, necessariamente, un vero interesse nei suoi confronti. Magari potrebbe trattarsi di una semplice infatuazione pronta a volare via al primo soffio di vento. I sentimenti umani sono complessi, spesso difficilmente decifrabili anche da chi li prova. Non è semplice riuscire a fingere interesse quando questo viene meno.

Ma cosa fare?

Ma, quindi, come ci si dovrebbe comportare in queste situazioni? Molto dipenderà dalla personalità di ognuno. Non è semplice accettare il fatto che una persona non sia più interessata a noi. Per evitare di ridicolizzarsi meglio evitare scenate o eccessive richieste di spiegazioni. Si potrà provare, dopo qualche giorno, a contattare il fantasma per cercare di capirne le motivazioni. Se non si fa trovare o non risponde ai messaggi meglio lasciare perdere. Probabilmente si è solamente di fronte all’ennesima persona narcisista ed egocentrica. Davvero i motivi per cui sembrava amore ma lui o lei decide di sparire possono essere molti.