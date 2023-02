Ieri i mercati sono rimasti chiusi per festività. Il 17 febbraio ha visto segnare agli indici azionari americani un minimo relativo. Basta quel ritracciamento oppure si continuerà a scendere a rotta di collo? I nostri calcoli portano a un nuovo rialzo fino al 6 marzo, ma come sappiamo le previsioni devono lasciare sempre il passo all’evoluzione dei prezzi. Wall Street cosa farà ora?

Oggi sarà una giornata fondamentale per i prossimi 15 giorni. Il segnale generato nella giornata di venerdì, data di setup, in casi similari ha visto i prezzi ripartire al rialzo. Guai se accadrà il contrario! Infatti, potrebbe far partire giornate di sell off.

Procediamo per gradi.

Un futuro di brevissimo ancora incerto

La seduta di contrattazione di Wall Street del 17 febbraio dopo una buona parte in forte ribasso ha recuperato posizioni nelle ultime ore di contrattazione chiudendo ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.826,70

Nasdaq C.

11.787,27

S&P500

4.079,09.

Nelle ultime 3 settimane i prezzi si stanno muovendo in orizzontale, e l’andamento sembrerebbe propedeutico a una fase direzionale rialzista. Siamo giunti quindi a un momento nodale. Cosa deciderà la prossima direzione?

Wall Street cosa farà ora? 3 azioni in rampa di lancio

La candela di contrattazione di venerdì per la sua particolare configurazione è stata davvero importante. Una chiusura sotto i minimi di quella giornata, o sopra i massimi, farà partire direzionalità in quel verso.

Nello stesso contesto grafico si trovano anche Alphabet CLASS A (Google), Citigroup e Tesla.

Sono azioni che potrebbero salire da subito di diversi punti percentuali, e che secondo le raccomandazioni degli analisti prezzano a sconto rispetto al loro fair value.

Alphabet CLASS A (Google), ultimo prezzo a 94,35. Punto di inversione ribassista a 90,04 e prima resistenza a 108,18.

Citigroup, ultimo prezzo a 51,42. Punto di inversione ribassista a 49,15 e prima resistenza a 55,73.

Tesla, ultimo prezzo a 208,31. Punto di inversione ribassista a 187,61 e prima resistenza a 1237,40.

Lettura consigliata

3 errori da non fare quando si sceglie la badante per una persona anziana