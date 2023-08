Banconote da 20 euro da non farsi sfuggire: ne hai mai avuta una? Valgono un capitale

Internet ha reso il mondo dei collezionisti vario e articolato e arrivare a pezzi rari è più semplice anche quando siamo appassionati di banconote. Alcune sono veramente rare anche se ancora circolanti. Ecco una piccola rassegna.

Sono tra le banconote più ricercate oggi perché potrebbero valere una fortuna. I 20 euro nascondono valori che vanno ben oltre e che possono lasciarci a bocca aperta. Quelle con la dicitura Specimen possono arrivare fino a 2.000 euro. Ma il valore può salire se abbiamo in mano un esemplare che ha i numeri di serie in sequenza da 1 fino a 9 oppure se nei numeri in sequenza è presente il 10 ripetuto 5 volte. Prodotti in quantità limitate, questi pezzi sfruttano la loro rarità per superare determinate soglie e rappresentare autentici investimenti.

Le banconote da 20 euro targate S001 firmate Draghi sono rare e possono superare i 200 euro di valore. Quelle J001 firma Duisenberg arrivano a 190 euro, quelle Cipro G007 firmate Trichet arrivano a 300 euro. Questi esemplari si affiancano a numerosi altri che fanno delle banconote da 20 euro quelle più ricercate dai collezionisti.

Firme importanti

Banconote da 20 euro da non lasciarsi sfuggire, ce ne sono diversi esemplari e possono essere trovate più facilmente rispetto ad altri introvabili. Per questo attirano l’attenzione degli appassionati collezionisti. I 20 euro della Slovenia serie G012 con firma Trichet valgono 250 euro, quelle francesi serie L004 firma Duisenberg valgono 170 euro, altre francesi serie L023 e L010 valgono tra i 100 e i 150 euro.

Su eBay è presente un esemplare del 2015 che ha dimensioni leggermente inferiori a quelle normali. Questa caratteristica la fa diventare rara e molto ricercata e il suo valore arriva a 1.000 euro. Sono queste le cose che dobbiamo notare quando abbiamo una banconota da 20 euro in mano, ogni requisito che la differenzia dalle altre e la fa diventare rara potrebbe essere pagato oro. Facciamo fare una valutazione o facciamo una ricerca su Internet nei siti specializzati. Le scoperte che potremmo fare saranno incredibili.

Banconote da 20 euro da non farsi sfuggire, caratteristiche e valori

Per capire il valore di mercato di una vecchia banconota dobbiamo controllare rarità e stato di conservazione. Fare una valutazione è necessario perché non sempre codici, sigle e metodologie ci appaiono chiare e la possibilità di sbagliare è alta.

La dicitura Specimen in gergo bancario sta a significare campione o esemplare. I pezzi da 20 euro che valgono di più sono quelli firmati dal banchiere olandese Wim Duisenberg. Ecco i nostri 2 elementi chiave. Muniamoci di lanternino e cominciamo la ricerca. Quando troveremo uno di questi 2 elementi saremo già sicuri di avere un pezzo importante in mano. Il prezzo varierà a seconda di altre caratteristiche ma ci sarà comunque un valore di partenza da considerare. Dai 200 euro fino ai 2.000 euro i pezzi da 20 euro potranno sempre sorprenderci. Potremmo fare una vacanza o rinnovare il guardaroba, l’importante è avere in mano i 20 euro giusti.

