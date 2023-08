L’insalata delle nonne siciliane è la più buona e fresca dell’estate. Pronta in pochi minuti

Stanco della solita lattuga? Prova questa buonissima insalata di pomodori siciliana, che è facile e veloce da preparare.

In estate tutti vorrebbero cucinare il meno possibile e mangiare nella maggior parte dei casi piatti semplici e freddi, proprio come quello che stiamo per proporti.

Si tratta dell’insalata pantesca, un piatto della tradizione siciliana. I suoi ingredienti principali sono le patate e i pomodori, che devono essere rigorosamente Pachino. È una pietanza adatta sia come secondo a pranzo che come contorno per la cena.

Ingredienti per 4 persone

500 g di patate;

300 g di pomodori;

cipolla di Tropea;

capperi;

olive nere denocciolate;

sale;

aceto;

basilico;

origano;

olio extravergine di oliva.

L’insalata delle nonne siciliane è la più buona e fresca dell’estate, ecco come farla

Lava e lessa le patate. Sbucciale quando sono ancora calde, poi falle raffreddare e tagliale a fettine. In seguito, dissala i capperi e se serve snocciola le olive nere.

Quindi, mettile in una ciotola assieme alle patate lessate. Affetta la cipolla, taglia i pomodori e mettili assieme agli altri ingredienti. Fatto ciò, mescola il tutto più volte e fai amalgamare gli ingredienti.

Come condirla

Adesso non ti resta che condire la tua insalata pantesca. Come? Semplice! Con il sale, un filo di aceto bianco, olio, basilico e origano. Infine, non ti resta che mescolarla per bene.

Una volta pronta, scoprirai che l’insalata delle nonne siciliane è la più buona e fresca dell’estate. Come hai visto, ci vogliono davvero pochi minuti per prepararla e ne vale assolutamente la pena.

Volendo, potrai accompagnarla ad una versione estiva della famosissima pasta alla Norma, un’altra ricetta tipicamente siciliana. Così, avrai pronto un pranzo semplice, buono e goloso in meno di un’ora e che sarà adattissimo anche per accogliere eventuali ospiti.

