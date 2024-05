Fra ieri ed oggi, i dati sul’inflazione ci daranno meglio il polso della situazione. La FED taglierà o meno i tassi, e in caso affermativo, quando questo avverrà. Wall Street alla prova dell’inflazione con i listini sui massimi annuali e con un rialzo in corso dai minimi di ottobre dello scorso anno di circa il 25%. Inoltre, il 23 maggio scadrà un nostro setup rosso rilevante. Cosa potrebbe accadere da oggi in poi? Come leggeremo nei prossimi paragrafi, la tendenza di breve termine è tornata rialzista. Se questo non è un falso segnale, da oggi in poi i mercati dovrebbero riprendere la strada del rialzo.

Il prezzo delle azioni di Spirit Airlines (SAVE) ha subito un significativo calo a seguito della pubblicazione della relazione sugli utili e delle aspettative finanziarie future. La compagnia ha previsto una perdita per il secondo trimestre, attribuita principalmente a aerei non operativi e a un eccesso di posti nei mercati chiave. Sebbene le azioni abbiano subito un calo dell’11,4% durante l’attività borsistica pomeridiana, parte delle perdite è stata recuperata nella sessione premarket del giorno successivo. Tuttavia, i risultati finanziari del primo trimestre suggeriscono ulteriori possibili pressioni al ribasso per il titolo. Spirit Airlines ha registrato una perdita per azione rettificata leggermente superiore alle previsioni degli analisti, mentre i ricavi sono scesi leggermente al di sotto delle aspettative. Per il secondo trimestre fiscale, la compagnia prevede un calo dei ricavi e del margine operativo rettificato. Gli analisti di Bank of America hanno ridotto le stime sull’utile per azione e abbassato il prezzo obiettivo del titolo, mantenendo un rating che suggerisce una performance inferiore al mercato. Spirit Airlines sta negoziando con i finanziatori per potenziali accordi riguardanti il debito, con una prevista riduzione della capacità e delle sfide continue fino al 2025. La compagnia prevede di aumentare le riserve di liquidità nel 2024 grazie a diverse strategie.

Wall Street alla prova dell’inflazione: i livelli di breve termine

La giornata di contrattazione del 14 maggio ha visto i prezzi chiudere ai seguenti livelli:

Dow Jones

39.512,84

Nasdaq C.

16.340,87

S&P500

5.222,68.

La tendenza di breve termine è tornata rialzista da qualche giorno: nuovi ribassi con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli

Dow Jones

38.689

Nasdaq C.

16.197

S&P500

5.142.

Vedremo cosa accadrà da ora al 23 maggio. Se la tendenza continuerà al rialzo, attenderemo un massimo rilevante. La prossima data di cluster sarà il 27 giugno.

