Ad ogni ritracciamento da marzo in poi molti anche fra addetti ai lavori, gridavano che l’ecatombe fosse vicina. “Recessione alle porte, bear market secolare, curva dei rendimenti non mente. E ancora, i tassi di interesse che salgono fanno sempre scendere i mercati azionari”. La cosa imbarazzante è che lo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi “ritorna una cartina diversa”, e che più volte abbiamo descritto su queste pagine. La scadenza del nostro setup di marzo e poi di quello di aprile hanno fatto partire il rialzo. L’obiettivo doveva essere un massimo a ridosso del 4 agosto. In base a questa previsione: ora c’è Wall Street agli sgoccioli del rialzo.

Ci sarà un dato economico che molti vedranno come rivincita?

Più volte, sia guardando la curva dei rendimenti, che i dati macroecomici sia contingenti che predittivi, abbiamo preventivato che nei prossimi mesi alle porte ci sia un atterraggio morbido dell’economia e non una recessone. Frattanto, le Banche centrali hanno alzato i tassi a livelli che non si vedevano da anni. E questi si sono bilanciati con la crescita economica non creando squilibri. La stessa FED l’altra sera ha dichiarato “che si attende una crescita moderata”. Cosa potrebbe mettere lo zampino e far inziare la correzione di un mese che attendiamo? Un dato come quello sull’occupazione americana, oppure sull’inflazione, oppure un forte rialzo del petrolio (molto probabile a breve termine!, che farebbe tornare in gioco l’ipotesi di una una rinnovata spirale infalzionistica, e di ulteriori rialzi dei tassi, e quindi della recessione. Vedremo poi cosa accadrà dal 4 agosto in poi.

Wall Street agli sgoccioli del rialzo: ecco cosa guardare ora

La seduta di contrattazione del 27 luglio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.282,72

Nasdaq C.

14.050,11

S&P500

4.537,41.

I listini azionari americani sono giunti vicino a resistenze dinamiche. Cosa farà invertire la tendenza al ribasso?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti faranno partire probabilmente un ritracciamento:

Dow Jones

34.418

Nasdaq C.

14.020

S&P500

4.504.

L’attesa aumenta. Vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

Comprare casa in Alto Adige, nella località dove Elon Musk avrà una villa con piscina sospesa, ecco quanto costa