Vuoi una nuvola di profumo al tuo passaggio? Ecco dove spruzzare questo prodotto che sta spopolando

Ogni giorno curiamo il nostro corpo con saponi e creme. Ci si dedica anche a un po’ di attività fisica e si scelgono i vestiti per fare una bella figura. Molti però usano anche delle fragranze prima di uscire da casa. Conosciamo i punti strategici dove metterle e anche un profumo particolare e utile molto di moda.

L’olfatto è uno dei nostri cinque sensi. Grazie ad esso possiamo percepire tanti tipi di odore. Pensiamo a quelli piacevoli come quello di una torta appena sfornata o di un fiore. Il naso, inoltre, ci mette in allarme se per esempio sta bruciando del cibo. Usiamo a casa diffusori, spray deodoranti o ingredienti naturali. Amiamo inoltre lenzuola o asciugamani profumati. Anche nell’arte della seduzione gli odori sembrano avere un ruolo importante. In modo più o meno inconscio, infatti, riconosciamo una persona con delle affinità anche tramite sensazioni olfattive.

Dove spruzzarlo per lasciare la scia

Ci sono tanti tipi di prodotti da usare nella nostra routine. Dall’acqua profumata all’eau de toilette e al profumo vero e proprio possiamo scegliere tra innumerevoli fragranze. Ci sono infatti degli specialisti che sperimentano accostamenti di note diverse. I punti strategici dove possiamo mettere qualche goccia di profumo sono soprattutto:

polsi ;

; dietro la nuca ;

; scollatura.

Facciamolo poco prima di uscire. Sulla pelle umida o asciutta, inoltre, potremmo spruzzare la nostra fragranza preferita anche sulle caviglie e dietro il ginocchio. Attenzione, però, al sole. Per prevenire eventuali macchie sul corpo in estate vaporizziamo su zone coperte o sui vestiti.

Vuoi una nuvola di profumo al tuo passaggio? Ecco un particolare prodotto

Oltre all’eau de toilette o al parfum preferito c’è qualcosa che sta spopolando nei social. Si tratta del profumo per capelli. Forse è capitato a molti di spruzzare quello per il corpo anche sulla chioma. Lo si fa solitamente in caso di capelli sporchi o quando si avverte la puzza di fumo o di frittura. Gli esperti, però, consigliano un prodotto adatto e con poco alcol o senza. Questi sono sono delicati sulla capigliatura e non la seccano. Possono anche avere dei filtri solari e ingredienti idratanti.

I profumi per capelli si vaporizzano sulla chioma asciutta a circa 20 cm di distanza. Da evitare le radici e la cute. Si può ripetere l’operazione anche più volte al giorno.

Possiamo scegliere note che richiamano il profumo per il corpo oppure qualcosa di diverso.

Tra i tanti prodotti in commercio troviamo per esempio:

Gisou Honey Infused Hair Perfume, con essenze floreali e miele ;

Honey Infused Hair Perfume, con ; Givenchy L’Interdit Hair Mist, con note floreali e legnose ;

L’Interdit Hair Mist, con note floreali e ; Miss Dior Parfum Pour Les Cheveux;

Parfum Pour Les Cheveux; Mystery profumo per capelli di Capello point in varie fragranze;

profumo per capelli di Capello point in varie fragranze; Pink Sugar profumo per capelli con note dolci.

Vuoi una nuvola di profumo al tuo passaggio? Ecco svelato come fare.