Vuoi trascorrere vacanze in montagna in Trentino dov’è nato Sinner e risparmiare? Ecco alcune multiproprietà

Ci sono periodi dell’anno in cui si approfitta del tempo libero per rilassarsi in luoghi splendidi. In estate molti preferiscono località balneari, mentre in inverno la montagna è il luogo ideale per sport e altro. Per stare comodi alcuni scelgono di soggiornare in case vacanze. Si può spendere meno con la multiproprietà. Eccone alcune in Trentino Alto Adige e il loro costo.

Dalla fine di novembre in tanti paesini cominciano a comparire i mercatini di Natale. Ormai si vedono in tutta l’Italia, ma quelli più caratteristici si trovano in alcune Regioni del nord. Per respirare l’atmosfera festiva in modo più intenso e praticare sport invernali, c’è per esempio il Trentino Alto Adige.

Ha riscosso di recente molto interesse e supporto un giovane nato a San Candido, in Val Pusteria. Parliamo di Jannik Sinner. Dapprima si interessa allo sci e dopo comincia a giocare a tennis. A Torino per Nitto ATP Finals ha giocato con Djokovic. La vittoria è andata al tennista serbo, ma Jannik si è difeso bene.

Ecco qualche immobile se vuoi trascorrere vacanze in montagna in Trentino dov’è nato Sinner

Potremmo visitare la Val Pusteria, respirando aria pura e scoprendo posti incantevoli. Magari può sorgere il desiderio di acquistare una casa da quelle parti. Un’altra soluzione più economica consiste nella multiproprietà. In questo caso l’acquirente si impegnerebbe a usufruire a fini turistici un immobile in un dato periodo fissato durante l’anno. Il contratto inoltre dovrebbe avere una durata superiore a 12 mesi. È consigliabile contattare un professionista per ulteriori dettagli.

Passiamo ora a qualche interessante annuncio trovato in alcuni siti. Su Idealista tra Misurina, Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco ci sarebbe un bilocale a piano terra. La località sarebbe ideale per raggiungere le piste da sci in inverno e per fare passeggiate in primavera. L’immobile di circa 50 mq si compone di camera, bagno, angolo cottura e soggiorno. Potrebbe ospitare 7 persone grazie a letti a castello e divani letto. Nella zona si trovano un ristorante, piscina coperta e altri servizi. I periodi in cui è disponibile sarebbero: 21/12 – 30/12, 11/01 – 20/01, 01/05 – 10/05. Il prezzo richiesto è di 5.500 euro, il codice annuncio è 71084290.

Su Immobiliare per un bilocale di 55 mq con angolo cottura e un bagno in multiproprietà a Dobbiaco si richiedono 8.500 euro. Codice annuncio EK-104890343.

Cosa mangiare e bere

Per quanto riguarda la cucina, alcuni piatti tipici sono i canederli, salati o dolci, la rosticciata e i tirtlan con zuppa d’orzo. In zona si produce della birra, mentre tra i vini del Trentino ricordiamo il Trentodoc, il Müller Thurgau e il Vino Santo.

Quindi, se vuoi trascorrere vacanze in montagna in Trentino dov’è nato Sinner ci sono molte strutture ricettive e possibilità di multiproprietà immobiliare.

(n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)