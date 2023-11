Vuoi comprare una casa in montagna in Friuli Venezia Giulia? Eccone 5 a meno di 80.000 euro

Si avvicina l’inverno e aumenta il desiderio di andare in vacanza in montagna. Forse nel frattempo stiamo pure pensando a investire nel mercato immobiliare. Si potrebbe comprare un appartamento in Friuli per trascorrervi il weekend durante l’anno oppure affittarlo. Ecco alcune interessanti proposte di vendita.

Le passioni che animano l’uomo sono molteplici e tanti amano la montagna. Si possono trascorrere belle giornate in primavera e in estate percorrendo qualche sentiero tra boschi e vallate. È bello fare escursioni a piedi, arrampicate o giri in mountain bike. I monti innevati, poi, ispirano ben altro. Tra le attività più gettonate c’è lo sci, ma tanti partecipano a ciaspolate o vanno sullo snowboard.

Qualche proposta se vuoi comprare una casa in montagna in Friuli Venezia Giulia

Si spendono un po’ di soldi per raggiungere ogni anno località in alta quota e soggiornare in hotel. Avendo però a disposizione dei risparmi si potrebbe investire nel mattone. Per la settimana bianca, infatti, oltre ad alberghi e bed and breakfast sono tanti a scegliere una casa vacanze. La soluzione è comoda specialmente per avere più indipendenza se si è in gruppo o in famiglia. Vediamo qualche proposta immobiliare per un appartamento da tenere per noi o da affittare.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia in zona Frisanco ci sarebbe un intero immobile in vendita su 4 piani a 85.000 euro. Chi è però interessato ai singoli appartamenti, un trilocale al piano terra si venderebbe a 22.000 euro. Altri nei vari piani costerebbero tra 26.000 e 39.000 euro. Codice dell’annuncio apparso su Idealista TC257.

In zona Erto e Casso una casa di 4 stanze divise su 4 piani sarebbe in vendita a 46.000 euro. L’annuncio su Idealista ha il codice 01-LP2570/23.

Altri appartamenti interessanti

A Pontebba, nella frazione San Leopoldo, ci sarebbe un immobile di 75 m² con box auto e cantina. Nel dettaglio si compone di soggiorno, cucina, due camere e bagno. Il prezzo di vendita sarebbe di 60.000 euro. Annuncio letto sul sito casamontagna.it recante il codice CM_de.

Un’altra loro proposta immobiliare in Friuli riguarda un appartamento al terzo piano di 45 m² in vendita ad Arta Terme a 48.000 euro. Codice CM_GI-1105.

A Sauris in località La Maina affacciato sul lago si venderebbe un bilocale da 65 m². Lo stato è in via di definizione. Il prezzo si aggira sugli 80.000 euro, mentre l’appartamento finito costerebbe 99.000 euro. Annuncio letto su Immobiliare recante il codice EK-89417015.

Vuoi comprare una casa in montagna in Friuli Venezia Giulia? Ci sono molte occasioni da vagliare. Si consiglia di contattare le agenzie per maggiori informazioni sugli immobili, la loro disponibilità ed eventuale variazione di prezzo.

Infine, il prezzo medio di vendita delle case in questa Regione sarebbe di 1.555 €/m² , con un range tra 1.246 €/m² e 2.264 €/m². Per l’affitto il costo medio sarebbe 9,50 €/m² variando tra 8,79 €/m² e 10,05 €/m². Dati riportati da Immobliare.it con riferimento ottobre 2023.

(n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)