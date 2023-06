Mescola questi 2 prodotti contro le punture di zanzare, ecco il repellente naturale per il corpo di Titty e Flavia

Uno degli animali più odiati indubbiamente è la zanzara. Non solo ci infastidisce col suo ronzio nelle orecchie e ci punge provocandoci pomfi pruriginosi, ma potrebbe causarci anche altre reazioni. In estate le zanzare proliferano e bisogna correre ai ripari per tenerle lontane. Conosciamo meglio questo insetto e vediamo cosa consigliano le due blogger Titty e Flavia per evitare di farsi pungere. Mescola questi 2 prodotti e vedrai che risultato!

L’estate è la stagione dove dovremmo combattere col maggior numero di insetti, in particolare le zanzare. Ciò perché trascorriamo più tempo all’aria aperta, ma anche perché le alte temperature sono particolarmente care al loro proliferare.

L’altra condizione che vi contribuisce è l’umidità. Proprio in virtù di ciò, sarà bene evitare ristagni di acqua piovana e non in sottovasi, grondaie, piscine e in altri possibili luoghi. Tenderebbero ad attirarle, tanto è vero che proprio all’interno dell’acqua le zanzare depositano le uova e si sviluppano le larve.

L’animale più pericoloso al Mondo

Se ci chiedessero qual è l’animale più pericoloso del Mondo probabilmente molti risponderemmo citando grandi predatori quali leoni, tigri o coccodrilli. In realtà, il più temibile è un animale di pochi millimetri, la zanzara per l’appunto, sarebbe infatti responsabile di un alto numero di decessi al Mondo. Infatti si trova in tutto il Mondo, ad eccezionale di alcuni luoghi e un Paese.

Tramite il suo morso trasmetterebbe numerose malattie, perlopiù esotiche ma che tendono a viaggiare e a diffondersi anche altrove. Tra queste malaria, dengue, febbre gialla, west nile.

In casi meno estremi, la sua puntura provoca gonfiore e arrossamento sulla cute, nonché prurito.

Una reazione di infiammazione che è una risposta di difesa del corpo contro la saliva anticoagulante che immettono nei nostri capillari con la loro proboscide.

Per fare un repellente da spalmare sul corpo mescola questi 2 prodotti contro le punture di zanzare

Le zanzare tendono a uscire allo scoperto per pungerci solitamente di notte, ma alcune specie sono anche diurne. Dunque sarà sempre il caso di adottare delle soluzioni per non farle avvicinare a noi. All’interno della nostra abitazione indispensabile saranno le zanzariere. Altri rimedi diffusi sono le candele alla citronella, diffusori elettrici a infrasuoni o con piastrine, da utilizzare senza trascurare adeguata aerazione e istruzioni riportate. Fuori casa poi in molti sono soliti accendere zampironi che emettono sostanze odiose per le zanzare. Utile sarebbe poi mettere in giardino piante che le allontanano, ve ne sono di resistenti e facili da coltivare.

Dentro e fuori casa sarebbe utile poi spalmare la propria pelle con appositi repellenti da acquistare. Ne esistono in diversi formati: spray, stick o salviette. Se volessimo però usarne uno naturale e prodotto in casa, possiamo puntare su una ricetta fornita da Titty e Flavia.

Come prepararlo

Titty e Flavia sono due note influencer di pulizia italiane che dispensano consigli dal loro blog e in trasmissioni tv. Proprio sul loro sito apprendiamo di un repellente da preparare in casa che ha anche il vantaggio di essere emolliente per il corpo.

Basta prendere un paio di cucchiai di oliva o di semi e qualche goccia di olio essenziale alla lavanda. Mescola questi 2 prodotti contro le punture di zanzare e, dopo averlo inserito in un contenitore contagocce, spalmalo su punti esposti della pelle. Naturalmente sono da evitare le zone sensibili quali il contorno occhi ed è per mero uso esterno.

L’odore della lavanda infatti sarebbe inviso alle zanzare. Altri oli essenziali da usare per la stessa ragione sarebbero eucalipto, menta e cannella. Si potrà anche utilizzare dell’olio di cocco.

Prima di utilizzare gli oli essenziali sulla cute accertiamoci però non provochino reazioni allergiche o di irritazione sulla cute, nonché di altre possibili controindicazioni per noi. Atteniamoci inoltre alle istruzioni d’uso e diluiamoli negli oli vegetali che li rendono più delicati sulla pelle.

Ecco quindi una soluzione casalinga che non dovrebbe farle avvicinare.

Ricordiamo che non tutte le zanzare però prelevano il nostro sangue, a farlo sono solo gli esemplari femminili che ne necessitano per le uova.

I maschi invece si nutrono di pollini, il che li rende degli animali utili per l’impollinazione. Quindi quando pensiamo siano inutili non è affatto vero, ecco cosa servono. Inoltre, rappresentano anche un pasto per pesci, pipistrelli, anfibi e uccelli. Insomma, per quanto ci siano antipatiche hanno un ruolo importante nell’ecosistema.