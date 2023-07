Vuoi sembrare più magra e far risaltare l’abbronzatura? Ecco il colore giusto, in 5 look da urlo

5 look da urlo-proiezionidiborsa.it

Il trucco per apparire radiosa, più in forma che mai e super abbronzata? Scopri quale colore non deve mancare nel tuo outfit.

Essendo nel vivo della stagione estiva e sempre più vicine alle vacanze, ci sono due aspetti che ci preoccupano maggiormente: fisico e abbronzatura.

Oltre ad avere un certo timore nell’avvicinarsi alla bilancia per paura di non aver raggiunto il peso forma, ci preoccupa sembrare eccessivamente pallide.

Sul fronte dimagrimento, qualora volessi provare a migliorare l’aspetto fisico prima di indossare il bikini, è sufficiente anche un minimo di allenamento settimanale.

Per quanto invece riguarda l’abbronzatura, basterebbe esporsi al sole anche comodamente in giardino o sul terrazzo, prendendo gli adeguati provvedimenti.

Ma se nonostante i tuoi sforzi non hai raggiunto l’obiettivo né da una parte né dall’altra, non devi comunque disperare.

Se vuoi sembrare più magra e far risaltare l’abbronzatura non devi fare altro che inserire nei tuoi look questo dettaglio che sta bene a tutte.

Il colore dell’estate

Con la recente uscita nelle sale cinematografiche dell’attesissimo film Barbie, il colore rosa ha ricominciato ad occupare prepotentemente la scena.

Basta fare un giro per negozi per rendersi conto che tantissimi marchi hanno lanciato una capsule collection ispirata alla bambola più iconica del mondo.

In ogni caso, comunque, a voler essere precisi non è il rosa il colore più alla moda dell’estate. O almeno, non solo.

Se ci pensi bene, infatti, c’è una tonalità che meglio di altre ti comunica immediatamente l’idea di estate: l’arancione.

Vitaminico e brillante, è forse il colore più rappresentativo della stagione in corso e presenta anche notevoli vantaggi per la persona.

Innanzitutto, essendo appunto un colore sgargiante è perfetto per catturare l’attenzione e distoglierla da eventuali imperfezioni fisiche.

Ma vanta anche un ulteriore merito, ovvero è perfetto per rendere la tua abbronzatura ancora più luminosa e dorata.

Vuoi sembrare più magra e far risaltare l’abbronzatura? Scegli l’arancione e indossalo così

La soluzione ai tuoi problemi, quindi, è assolutamente più semplice di quel che pensavi: ti basta includere l’arancione nel tuo look.

Detto questo, è anche vero che qualcuno potrebbe obiettare che non si tratta di un colore molto facile da abbinare proprio perché molto carico.

Ecco dunque 5 modi per costruire il tuo look in maniera impeccabile, senza commettere errori di stile.

Il primo modo per non fare pasticci è optare per un pezzo unico.

Un bel vestito arancione, lungo o midi, è il pezzo che manca nel tuo guardaroba.

Ancor più degno di nota se abbinato ad un paio di ballerine e ad una borsa i vimini.

Un altro modo facilissimo per indossare l’arancione consiste nell’accostarlo ai colori neutri come bianco, beige o anche con il denim.

Meglio lasciare le nuances neutre a livello di gonna, bermuda o altro tipo di pantaloni e combinarli con t-shirt o canotte vitaminiche.

Ma attenzione perché l’arancione si sposa benissimo anche con due colori non neutri, ovvero il fucsia e il verde nelle sue varianti smeraldo o fluo.

