La spiaggia più esotica della Lombardia è a 20 minuti da Milano e la sua sabbia bianca non scotta!

Sabbia bianca, ombrelloni in paglia, acqua verde smeraldo. Lo scenario tipico delle mete esotiche. Chi non l’ha mai sognato almeno una volta? In fondo, in giornate di caldo intenso come questo, è naturale pensarci. Certo, poi, molto spesso la realtà è ben diversa e ci dobbiamo accontentare di scenari più alla nostra portata, anche economicamente. O possiamo provare a cercarli in luoghi capaci di simularli con dovizia di particolari, come quello che si trova a meno di 20 minuti da Milano.

Le piogge che hanno colpito la Brianza in queste ore sono molto simili alla classiche tempeste tropicali. Il clima delle ultime settimane con caldo torrido e altissima umidità pure. Quindi, ricreare un paesaggio di questo tipo in questa parte della Lombardia non dovrebbe essere particolarmente complicato. Stiamo scherzando, o forse no.

Perché se dal capoluogo meneghino ci trasferiamo verso Monza, ecco che, poco prima di arrivare nella città di Teodolinda, potremmo davvero trovare uno scenario che, in tutto e per tutto, ricalca quello delle zone tropicali.

La spiaggia più esotica della Lombardia si trova a Concorezzo

A ricrearlo è stato Acquaworld, uno dei parchi acquatici più grandi e ricchi di attrazioni della Lombardia. Rimane aperto 365 giorni all’anno, perché la maggior parte dei suoi scivoli e delle sue piscine è al coperto. Quest’anno, però, i gestori hanno voluto esagerare.

Infatti, a Concorezzo, in piena Brianza, è stata creata Tiki Bay, un’area di 10 mila metri quadrati di sabbia bianca, appositamente studiata affinché non scotti, circondata di palme e con ombrelloni in paglia ad accompagnare i lettini su cui potersi rilassare e prendere il sole. Non solo, perché possiamo trovare anche una piscina di 1000 metri quadrati, con acqua alta 20 centimetri, adatta ai più piccoli. In mezzo a questa, ecco la Maki Maki Tower, un’attrazione alta 9 metri da cui partono dei coloratissimi scivoli.

Per i più grandi, invece, ecco Kaora, un complesso di scivoli davvero divertente. Dai più rilassanti, da percorrere su comodissimi gommoni, a quelli più ripidi, per chi ama velocità e adrenalina. Poi, come ogni scenario tropicale che si rispetti, non può mancare il classico chiringuito, che a Concorezzo si chiama Tiki Beach Bar, dove poter gustare favolosi cocktail e golosi stuzzichini.

Quanto costa Tiki Bay a Concorezzo

Tutto questo è disponibile a partire da 21,90 euro, acquistando il biglietto online, potendo usufruire di tutte le attrazioni e non solo della nuovissima Tiki Bay. Chiaramente, comprandolo sul posto, oltre a fare la fila, si spende qualche euro in più.

La spiaggia più esotica della Lombardia è a 20 minuti da Milano. Si trova a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, dove si può godere di qualche ora di relax tra palme, sabbia bianca e tanti scivoli, per vivere davvero un’esperienza emozionante.

Lettura consigliata

In Trentino Alto Adige alla scoperta di un borgo romantico, un lago balneabile e un personaggio speciale