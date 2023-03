Vuoi scommettere su chi trionferà agli Oscar e vincere? Segui queste dritte, ma non dirlo in giro

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo si assegnano gli Oscar 2023. In tanti, anche dall’Italia, provano, ogni anno, a puntare degli euro, nelle scommesse, sperando di vincere una buona cifra. Ecco, allora, categoria per categoria, chi sono i grandi favoriti secondo i bookmakers principali. Ed anche le sorprese che faranno aumentare il premio finale.

Ormai, ci siamo. Tra tre giorni, infatti, il Dolby Theatre di Los Angeles incoronerà i vincitori degli Oscar 2023. Tante, come sempre, le categorie che assegneranno la statuetta più ambita per chi lavora nel cinema.

E tanti saranno anche quelli che proveranno ad arricchirsi scommettendo sui trionfatori. Perché non solo il calcio o lo sport raccoglie un gran numero di scommesse, ma anche gli avvenimenti mondani spesso sono oggetto di puntate. E anche gli Oscar non si sottraggono a questo rito. Val la pena, allora, vedere quali sono, secondo i bookmakers, i grandi favoriti della imminente edizione così da puntare (quasi) con più chance.

Ecco i principali favoriti per le categorie che sono in lizza per assegnare gli Oscar

Insomma, non solo il Gratta e Vinci, ora che si è scoperto il segreto sulla presenza eventuale di un segno su quelli vincenti. Facendo sempre attenzione a non esagerare, perché la ludopatia è malattia pericolosa, ma curabile. Vuoi scommettere su chi trionferà agli Oscar e vincere? Ecco chi sono i principali favoriti. Partiamo dal Miglior Film. Qui, sembra non esserci partita, nel senso che gli scommettitori puntano forte su Everything everywhere all at once, con una quota che si aggira intorno all’1,60. Secondo è The banshees of Inisherin, mentre se puntate sullo sfavorito èTriangle of Sadness, quotato anche 100,00.

Se, invece, volete puntare sul Miglior Attore Protagonista, allora il grande favorito, almeno secondo gli scommettitori, è Brendan Fraser, meraviglioso in The Whale. Qui, ci sono quote che vanno dall’1,50 all’1,55. Più staccati sono Colin Farrell e Austin Butler. Lo sfavorito della cinquina? Paul Mescal di Aftersun, che oscilla tra il 25,00 e il 26,00.

Vuoi sapere chi è il grande favorito per la regia o per la miglior attrice? Ecco il responso

Passiamo ora alla categoria del Miglior Regista. Se volete puntare quasi sul sicuro allora la coppia Daniel Kwan e Daniel Scheinert di Everything everywhere all at onceè leggermente favorita. Ovvero, tra 1,70 e 1,75. Attenzione, però, che Spielberg, con The Fabelmans, incalza tra il 2,00 e il 2,10.

Passiamo alle quote per la Miglior Attrice Protagonista. In questo caso, sembra che gli scommettitori vogliano puntare forte su Cate Blanchett (Tar) e, come outsider, su Yeoh Michelle (Everything, Everywhere All At Once).

Vuoi scommettere su chi trionferà agli Oscar e vincere? Ecco altre categorie che potrebbero fare al caso tuo

Non sono solo queste le categorie sulle quali puntare. Ovviamente, volendo, ognuno di noi potrebbe tentare di vincere in qualsiasi categoria che concorre ad assegnare le statuette. Ad esempio, una categoria che viene usata tanto, nelle scommesse, è quella per il Miglior Attore Non Protagonista. Anche in questo caso, grazie al film superfavorito, si dovrebbe puntare, nel 2023, su Ke Huey Quan, non a caso nel cast di Everything Everywhere All At Once.

Diverso è il discorso per la Miglior Attrice Non Protagonista. Qui, gli scommettitori si aspettano la vittoria di Angela Bassett, che recita nel secondo capitolo di Black Panther, Wakanda Forever.