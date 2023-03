Capi bianchi diventati rosa in lavatrice? Stai calmo e prova ora questi 3 rimedi naturali perché la candeggina non serve

Chi di noi non ha mai sbagliato un lavaggio? Una volta estratti i capi dalla lavatrice, vederli di un colore diverso dal loro può gettarci nello sconforto. Eppure basta un attimo di distrazione ed ecco che i nostri capi preferiti possono rovinarsi. Oggi vogliamo spiegarti che potrai risolvere il problema usando dei semplici trucchetti della nonna che solo pochi conoscono.

Le nostre giornate sono spesso frenetiche e quando carichiamo la lavatrice può bastare anche un solo capo del colore sbagliato per fare un danno. Tra i rimedi più conosciuti c’è la candeggina, ma sappiamo che questo prodotto non solo è altamente inquinante, ma potrebbe essere anche nocivo.

Se vogliamo rimediare ai nostri errori innanzitutto è necessario agire tempestivamente. Dopodiché, devi sapere che se vuoi potrai smacchiare i tuoi capi in modo naturale. Se vuoi scoprire come fare, basterà continuare a leggere questo articolo.

Capi bianchi diventati rosa in lavatrice dopo un lavaggio sbagliato? Non preoccuparti perché possono tornare bianchi senza spendere 1 €

Tutti noi abbiamo in casa dell’aceto. L’aceto bianco, che usiamo in cucina per condire insalate ed altri piatti sfiziosi, è un valido rimedio per togliere il rosa dai capi bianchi. Per fare in modo che questo metodo funzioni, è necessario che i capi siano ancora bagnati. Finché non sono completamente asciutti, il colore rosa non si fisserà in maniera permanente sui capi.

Tutto ciò che devi fare è immergere i capi colorati di rosa in una bacinella d’acqua fredda alla quale dovrai aggiungere 2 tazze di aceto. Lascia agire questa soluzione per tutta la notte, lava di nuovo i tuoi capi in lavatrice e vedrai che torneranno come prima.

2 ingredienti molto comuni per rimediare ai capi stinti di rosa

Limone ed acqua ossigenata sono 2 prodotti che difficilmente mancano nelle nostre case. In caso di emergenza, potrai unire questi 2 ingredienti per rimuovere gli aloni rosa dai tuoi capi bianchi.

Come fare è davvero molto semplice. Aggiungi in lavatrice 2 cucchiai di acqua ossigenata e il succo di un limone. Il limone possiede proprietà sbiancanti, mentre l’acqua ossigenata libera ossigeno permettendo ai capi di tornare bianchi. Tuttavia, perché ciò accada, è necessario che il lavaggio sia fatto ad almeno 40 gradi, altrimenti questa reazione non si attiverà.

Una valida alternativa alla candeggina? Scopri il potere del percarbonato di sodio

Se ancora non lo conosci, devi sapere che il percarbonato di sodio è la soluzione ecologica alternativa alla candeggina. Questo prodotto sbianca, smacchia e igienizza i capi anche se lavati in acqua fredda. Se ti ritrovi con capi bianchi diventati rosa in lavatrice in seguito ad un lavaggio non corretto, non farti prendere dal panico.

Metti in lavatrice i capi stinti e aggiungi un misurino di percarbonato di sodio nel cassetto dei detersivi o direttamente nel cestello. Se possibile, fai un lavaggio ad alte temperature e in questo modo vedrai i tuoi capi tornare bianchi e splendenti. Attenzione però, perché questo rimedio non è adatto ad ogni tipo di tessuto. Evita di usarlo con capi di lana o di seta.

Il consiglio in più

Per aumentare l’efficacia del percarbonato di sodio, aggiungi anche mezza tazza di bicarbonato ai capi da smacchiare. Il risultato potrebbe sorprenderti!