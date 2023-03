Chi uscirà stasera al Grande Fratello VIP? I sondaggi stanno dando un risultato scioccante

Altra attesissima puntata del Grande Fratello VIP stasera in onda su Canale 5. Ecco chi potrebbe uscire secondo i sondaggi ed ecco il risultato forse inatteso che potrebbe davvero lasciare il pubblico a bocca aperta.

Il Grande Fratello VIP è un popolare reality show in onda in Italia dal 2016, basato sull’omonimo format olandese. Il programma prevede la convivenza di una serie di personaggi famosi all’interno di una casa, dove vengono riprese le loro attività quotidiane. Durante il corso della trasmissione, i partecipanti vengono sottoposti a sfide e prove per guadagnare premi e immunità, mentre il pubblico a casa è chiamato a votare per decidere chi dovrà essere eliminato dalla casa. E sarà sempre il pubblico a decidere chi andrà via stasera e chi dovrà lasciare la casa più spiata di Italia.

Grande Fratello VIP: ecco che cosa dicono i sondaggi e quale concorrente potrebbe abbandonare la casa questa sera

Il Grande Fratello VIP è stato molto apprezzato dal pubblico sin dalla sua prima edizione. Il format, infatti, offre la possibilità di conoscere meglio i personaggi famosi e di seguirli nelle loro vicende quotidiane. Inoltre, il programma è spesso caratterizzato da momenti di tensione e di confronto, che suscitano l’interesse degli spettatori. Grazie alla sua formula di successo, il Grande Fratello VIP è diventato un appuntamento fisso della televisione italiana. Nel corso delle diverse edizioni, il Grande Fratello VIP ha visto la partecipazione di numerosi personaggi famosi, tra cui attori, cantanti, sportivi e influencer.

Grande Fratello VIP: chi potrebbe uscire questa sera

I vipponi che questa sera sono a rischio eliminazione sono diversi. E possiamo affermare, senza alcuna ombra di dubbio, che sono tutti dei grandissimi protagonisti di questa edizione. Al televoto questa sera ci sono Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Milena Miconi, Giaele De Donà, Davide Donadei. Insomma, si tratterà di una sfida serrata e poco scontata, che però vede in vantaggio alcuni dei concorrenti sugli altri.

Chi uscirà stasera al Grande Fratello VIP? I sondaggi ci fanno capire cosa potrebbe accadere

Sembra che la preferita del pubblico, anche stavolta, sia proprio Nikita Pelizon, seguita da Antonella Fiordelisi e da Luca Onestini. Rimangono, quindi, 4 vipponi sulla graticola di cui non si conosce bene ancora il destino. Sembra che, tra questi, lo sfavorito sia proprio Davide Donadei, forse penalizzato anche dal suo tardo ingresso nella casa. Insomma, per capire chi uscirà stasera dal Grande Fratello VIP, dovremmo attendere la diretta. Ma sicuramente, queste previsioni ci danno un’idea molto chiara di ciò che potrebbe succedere.