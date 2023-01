Vuoi ritrovare la concentrazione? Prova con questa strana pratica che ti fa anche risparmiare

Sono tante le cose che si fanno per potenziare la concentrazione e rendere il cervello più attivo. Anche tu hai sicuramente provato gli esercizi cognitivi per allenare il cervello. Oppure hai bevuto qualche caffè in più per sentirti più attivo. Correre tra i boschi, dormire profondamente, fare esercizi di meditazione. Sicuramente le hai sperimentate tutte. Ma questa proprio no. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

A che punto eri con il lavoro? Quale riga stavi leggendo? Per essere produttivi bisogna essere concentrati, e qualche volta il cervello fa proprio cilecca e ti fa perdere minuti preziosi. Vuoi ritrovare la concentrazione? Ci sono tanti trucchi, molti con una base scientifica, che possono darti una mano e che probabilmente hai già sperimentato. Ma eccone uno che forse non conosci e che ti farà sorridere. Pare, però, funzioni. Hai mai provato con una doccia fredda?

Una pratica antica

I romani lo avevano già capito 2.000 anni fa. Immergere il corpo in acqua fredda è un ottimo modo per ridurre le infiammazioni. E non solo. I benefici del freddo non si fermano a questo. Pare aiuti a perdere peso, rendere il corpo più tonico, migliorare la salute di mente e spirito. Infatti nelle loro terme offrivano già questo trattamento con grande beneficio per la salute e non solo fisica. Sembra infatti che le immersioni in acqua gelida favoriscano la lucidità mentale. Sono tante le persone che sfidano il freddo per riscoprire i benefici di una pratica che farebbe miracoli. Perché non provarci?

Vuoi ritrovare la concentrazione? Fa’ una doccia fredda

Secondo recenti ricerche, il freddo attiverebbe il sistema nervoso simpatico inviando impulsi al cervello. La conseguenza è una condizione di maggiore lucidità, un sentirsi più concentrati e vigili. L’ossigenazione prodotta dallo shock termico creerebbe uno stato di iper lucidità che rende il cervello attivo e particolarmente reattivo agli stimoli.

Per provare non è necessario andare a vivere tra i ghiacci. Si può sperimentare questa pratica comodamente a casa propria e con gradualità. L’acqua non deve essere necessariamente ghiacciata ma è già efficace appena al di sotto dei 21°. All’inizio può essere sufficiente abbassare la temperatura durante gli ultimi minuti della doccia. Si può iniziare con piccoli getti di acqua fredda sul viso per poi aumentare il tempo di esposizione. Tutto va fatto con gradualità e buon senso.

Il cold plunge, un tuffo ghiacciato

Dunque, vuoi ritrovare la concentrazione? Ecco come fare. I più temerari non si limitano a una doccia fredda al mattino, ma fanno vere e proprie immersioni in acqua ghiacciata per periodi sempre più lunghi. E, pare, con innegabili benefici sulla salute. Il cold plunge, è questo il nome della pratica, conquista sempre più seguaci di tutte le età. Su Instagram l’ex modella Carla Bruni ha postato la foto della madre novantatreenne immersa in una piscina di acqua fredda mentre pratica il cold plunge. Pare sia il suo segreto di benessere e longevità.

Secondo i fans di questa disciplina, il contatto con il freddo riattiverebbe molte funzioni dell’organismo con benefici immediati e a lungo termine. Influenzerebbe anche il rilascio di sostanze come le endorfine che agiscono sul tono dell’umore e sulla qualità del sonno. Favorirebbe il rilassamento e la capacità di concentrazione regalando una sensazione di generale benessere. Non resta che fare una doccia fredda, non senza aver prima consultato il proprio medico.