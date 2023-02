Vuoi risparmiare sulla spesa settimanale? Prova adesso questi 6 trucchi per spendere poco portando a casa tanti prodotti

Il costo della vita è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Basta immaginare che rispetto al 2021, per fare la spesa al supermercato, spendiamo circa il 24% in più. Questi dati ci fanno riflettere ed è per questo che le famiglie italiane guardano sempre di più al risparmio. Oggi vogliamo darti dei consigli utili per spendere meno mettendo in pratica dei semplici trucchi ai quali pochissimi pensano.

Il prezzo del carburante alle stelle, i rincari in bolletta e quelli dei prodotti di prima necessità ormai sono difficili da sostenere.

Eppure, può bastare davvero poco per risparmiare facendo la spesa, ma spesso non prestiamo attenzione ad alcune piccole cose. Con questo articolo ti sveliamo 6 cose da fare per risparmiare senza rinunciare ai prodotti di cui hai bisogno.

Vuoi risparmiare sulla spesa settimanale ma non sai come fare? Ecco a te qualche pratico consiglio a cui pochi pensano

Il primo consiglio che ti porterà a risparmiare sulla spesa è quello di stabilire un budget fisso settimanale. Togliendo le spese fisse che possono essere l’affitto o il mutuo e il costo medio delle bollette, cerca di monitorare le spese dei mesi precedenti. Ad esempio, se il costo medio della spesa settimanale è di 100 euro, imposta questa cifra come budget da non sforare. Impostare un budget fisso ti farà risparmiare molti soldi durante il mese.

Un altro consiglio utile è quello di pagare in contanti. Questo metodo ti costringerà a non spendere più di quanto preventivato, cosa che invece potresti fare usando la carta.

L’importanza di una lista della spesa ben studiata e della scelta del carrello

Può sembrare banale, ma una lista della spesa ragionata ed oculata ti permetterà non solo di spendere meno ma anche di evitare inutili sprechi. Comprare solo ciò che è davvero necessario ti farà spendere meno perché non acquisterai cose superflue o dettate soltanto dalla voglia del momento.

Probabilmente non ci hai mai pensato, ma anche il carrello della spesa gioca un ruolo importante. Si tratta soltanto di una questione psicologica, ma vedere un grande carrello mezzo vuoto ti darà l’impressione di aver comprato poco. Molti supermercati adottano questa strategia per indurti ad acquistare di più. Dunque, laddove possibile, scegli carrelli o cestini di dimensioni più piccole.

Non fermarti ad un solo supermercato e occhio agli scaffali

Se vuoi risparmiare sulla spesa settimanale, fai la spesa in posti diversi. A volte, lo stesso articolo può avere un costo diverso da un negozio all’altro. I prezzi possono variare per una questione di stagionalità, ma anche per via delle offerte che cambiano da negozio a negozio. Tutto ciò che dovrai fare sarà una piccola indagine di mercato e vedere dove conviene di più acquistare determinati articoli.

Un altro trucchetto usato in molti negozi è quello di sistemare i prodotti più costosi nei ripiani a metà altezza. Infatti sono questi gli scaffali che, stando all’altezza degli occhi, vediamo per primi. Se volgiamo lo sguardo verso il basso, probabilmente troveremo prodotti della stessa tipologia a prezzo più economico.

Attenzione ai prodotti confezionati

Carne già confezionata e altri prodotti freschi come insaccati e formaggi già affettati costano molto di più rispetto a quelli al banco salumeria.