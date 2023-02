Stufa del viso gonfio al mattino? Allora prova subito questi 4 trucchetti sbalorditivi

Chissà quante volte ti sei svegliata al mattino e guardandoti allo specchio quasi non ti sei riconosciuta. Occhi e viso gonfi come se fossi stata tutta notte sul ring in un match di pugilato contro Rocky. Aggiungici magari una serata in compagnia, una notte con poco sonno e la frittata è fatta. Ti suggeriamo allora qualche trucchetto per evitare di mostrare al Mondo una faccia come una mongolfiera!

Due cause del viso gonfio tipiche dell’inverno

Prima di analizzare nello specifico ciò che potrebbe darti una mano contro il gonfiore al viso ti ricordiamo un paio di cause di questo fattore. Soprattutto in questa stagione dell’anno, quando, non essendoci caldo, bevi molto di meno e la ritenzione idrica potrebbe essere una delle cause del gonfiore del tuo viso. Unitamente, ma direttamente collegata, a un’alimentazione basata sull’utilizzo di alimenti molto salati. Anche in questo caso piccoli peccati di gola che ti concedi soprattutto d’inverno, quando hai più appetito e cerchi cibi più sfiziosi.

Pizze, cibo etnico, piatti piccanti e speziati, fast food, che d’estate non ami, anche per il caldo, ma che d’inverno potrebbero invece essere alleati del tuo malessere anche mattutino! A tal proposito, parlando di cucina, ricorda che esistono sempre delle alternative light per mangiare sano ma con gusto!

Stufa del viso gonfio al mattino? Prova ora questi 4 trucchetti davvero efficaci

Ti abbiamo in un certo senso anticipato il primo dei nostri suggerimenti, ossia quello di bere molta acqua anche d’inverno, per mantenere il corpo idratato. Il famoso litro e mezzo, oppure i 7 o 8 bicchieri d’acqua o di tisana giornalieri. Ricordati che l’acqua è il miglior spazzino naturale del tuo sangue, per eliminare grassi e tossine.

Assieme all’acqua, un altro sistema che potrebbe darti un grande aiuto potrebbe essere la mitica e immortale maschera di argilla. La usavano anche le nostre nonne, la usano addirittura gli sportivi, per cercare di assorbire ed eliminare tutti i liquidi in eccesso. Resiste impavida, nonostante le creme e i sieri ultramoderni e ha ancora molti fan in questo senso.

Un getto d’acqua fredda e attività sportiva

Stufa del viso gonfio al mattino? Se la risposta è sì, non esitare, prova subito questi 4 trucchetti sbalorditivi ma molto semplici. Ritornando in un certo senso al mondo dello sport, ecco che potresti eliminare il gonfiore del viso al mattino semplicemente immergendolo in acqua fredda. Sappiamo che in queste gelide giornate invernali non è facile, eppure da secoli è il modo più naturale per riavviare la circolazione ed eliminare il gonfiore del viso.

Allo stesso modo, facendo almeno una mezz’oretta di sport o di attività fisica giornaliera, potresti combattere la ritenzione idrica, permettendo al tuo corpo, viso compreso, di essere più tonico, snello e in salute. Ottimi consigli per l’estetica del nostro corpo ma anche per la nostra salute.