Dormire a Roma a partire da 45 euro a notte? Per risparmiare in vacanza ci sono queste soluzioni

La Capitale d’Italia è tra le destinazioni turistiche più desiderate al Mondo. Ricca di storia e monumenti unici, Roma è molto frequentata da italiani e stranieri in ogni stagione dell’anno. In alcuni mesi i prezzi degli alberghi possono scoraggiare. Ci sono delle alternative da considerare, con tariffe interessanti. Vediamone alcune.

Ci sono posti che si inizia a conoscere sui libri di storia e che rimangono tra le mete da raggiungere almeno una volta nella vita. Una tra quelle è Roma. La sua fondazione si fa risalire al 753 a.C. e in questi millenni ha accresciuto il suo fascino. Come altre capitali europee, ospita organi di governo e amministrativi, sedi centrali di varie aziende pubbliche e private e milioni di abitanti. Sono sempre molti i visitatori che percorrono le sue strade. Attrae per le chiese, i palazzi, le piazze, i musei. Soprattutto si visitano il Colosseo, Piazza di Spagna, Piazza Navona e Città del Vaticano.

Una vacanza a Roma è indimenticabile, ma potrebbe costare un po’ troppo. I prezzi di hotel e ristoranti in alta stagione possono essere elevati. Sarebbe preferibile scegliere con calma tra le varie offerte per poter risparmiare.

Posti dove dormire a Roma a partire da 45 euro a notte

Oltre a bed and breakfast e hotel per soggiornare a Roma spendendo poco ci sarebbero delle strutture particolari. Ci riferiamo alle case per ferie, solitamente gestite da congregazioni religiose.

Ad esempio, la Casa del Preziosissimo Sangue si trova in via di Santa Maria Mediatrice, vicino la basilica di San Pietro e ai Musei Vaticani. I prezzi praticati si riferiscono a un pernottamento con colazione inclusa. Una singola in bassa stagione ci costerebbe 60 euro, in alta stagione invece 65 euro. Per la doppia il prezzo va da 100 euro a 110 euro.

Altri posti dove alloggiare

La struttura Mater Mundi si trova in via Lorenzo Rocci a Roma, nella zona Monteverde. Il prezzo per una camera singola con prima colazione inclusa sarebbe di 45 euro a notte. Per la doppia il costo è di 75 euro.

In via della Moletta nel quartiere della Garbatella si trova la casa per ferie Villa Benedetta. Il prezzo massimo di una singola a notte, colazione inclusa, sarebbe di 50 euro, per la doppia il costo massimo applicato si aggira sui 90 euro. I bambini in culla da 0 a 3 anni soggiornano gratis. Da 3 a 10 anni pagano 10 euro al giorno.

La casa per ferie Suore di Cristo si trova in via Merulana, nei pressi della stazione Termini e della basilica di Santa Maria Maggiore. Un pernottamento più colazione in singola costa 50 euro. Una doppia si paga 88 euro.

Si potrebbe dormire a Roma a partire da 45 euro a notte in alcune case per ferie, valida alternativa agli hotel.

Si invita a verificare disponibilità delle stanze ed eventuali variazioni delle tariffe indicate.

