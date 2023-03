Vuoi provare a vincere 5 milioni con questo Gratta e Vinci? Non tutti lo sanno, mantieni il segreto

Il Gratta e Vinci è uno dei giochi preferiti dagli italiani. Che, infatti, ogni giorno, ne comprano a centinaia di migliaia, sperando di dare una svolta alla propria vita. Ovvero, vincere un premio così alto da non dover più lavorare. E, allora, questo nuovo Gratta e Vinci potrebbe fare al caso tuo. Ecco qual è e come si gioca.

Alzi la mano chi non ha giocato mai, almeno una volta nella vita, con il Gratta e Vinci. Prima o poi, tutti ci siamo “cascati”, perché il sogno di dare una svolta alla propria vita, senza faticare, è di tutti. Facendo, però, grande attenzione a non esagerare, perché la ludopatia è una pericolosa malattia, dalla quale diffidare.

In ogni caso, sia andando personalmente dal tabaccaio, sia comprando un tagliando della lotteria istantanea online, si prova a guadagnare qualche euro in più. Certo, il massimo sarebbe vincere il montepremi milionario più alto, quello che, realmente, potrebbe dare una svolta alla tua esistenza. Magari, anche di smettere con il lavoro, anzitempo, e vivere di rendita.

È uscito da poco questo nuovo Gratta e Vinci che ti può far vincere anche ben 5 milioni di euro

Attenzione, prima di scoprire quale nuovo Gratta e Vinci potrebbe veramente farci svoltare, a non credere alle favole. Come quella che afferma che i Gratta e Vinci vincenti si riconoscano da un segno. Non è vero. È solo ed esclusivamente questione di fortuna. Anche se ci sono degli errori che non dovremmo mai fare o finiremmo per pregiudicarci la possibilità di vincere.

Allora, vuoi provare a vincere 5 milioni grazie a questo Gratta e Vinci? Non ne sono a conoscenza tutti, perché in tanti, erroneamente, pensano che si giochi solo con quelli cartacei. Invece, come sai, esistono anche quelli digitali, che si comprano con lo smartphone e che hanno in palio premi davvero alti.

Ecco come si gioca con il Gratta e Vinci che può farti diventare un milionario

Come si chiama il nuovo Gratta e Vinci online? Ebbene, si tratta de Il Miliardario Maxi, ma non confonderlo con quello cartaceo. Quello che andremo a vedere, ora, è digitale e si gioca solo online. Non costa poco, visto che per tentare la fortuna dovremo spendere ben 20 euro. Però, il premio massimo è di 5 milioni.

Come si gioca? Molto semplice. Dovremo grattare, virtualmente, i sei numeri vincenti e sperare di trovarli anche nella scheda. I tuoi numeri da scoprire sono 25 e incrocia le dita perché corrispondano a uno dei sei numeri vincenti. Esiste poi anche il Maxi Bonus x2, x5, x10.

Vuoi provare a vincere 5 milioni? Prova subito con questo Gratta e Vinci e occhio alle percentuali

Facciamo un esempio. Tra i numeri vincenti c’è il 14. Che hai trovato anche nei Tuoi Numeri, vincendo la somma corrispondente. Se, per caso, il 14 fosse anche sotto uno dei Maxi Bonus, si moltiplica la vincita per 2, 5 o 10. E se si trovano dei particolari simboli si vince a prescindere.

Chiaro? Perfetto, ma quali sono le percentuali di vittoria? Di vincere 5 milioni la probabilità è di una ogni 9.360.000 giocate. Certo, non facile. La bella notizia, però, è che una giocata ogni 2,99 è vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero i 20 euro. Che è la più vantaggiosa in assoluto.