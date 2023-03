Questa è la carne italiana di alta qualità: da dove viene, quanto costa e le alternative per risparmiare con la spesa

Se andiamo dal nostro macellaio di fiducia o al supermercato cerchiamo una di queste carni. La nostra spesa sarà ricca e il risparmio sarà garantito. La carne italiana rimane un’eccellenza conosciuta in tutto il Mondo.

È una delle carni più pregiate che ci siano al Mondo, un vero vanto della cucina italiana soprattutto per chi ama la carne. La mucca chianina è una razza pregiata della Val di Chiana, certificata negli allevamenti dell’Appenino centrale. Il prezzo della Chianina varia a seconda del taglio. Si passa dai 10 euro al chilo per i muscoli posteriori fino a 60 euro al chilo per lombata con filetto famoso come taglio fiorentino.

Se stiamo cercando una valida alternativa possiamo pensare alla Fiorentina di Sorana. Si tratta di una bistecca ottenuta dal lembo della sorana dove troviamo entrecôte e filetto insieme. La Sorana è un bovino giovane che non ha mai partorito e che presenta una equilibrata quantità di grasso. Questo tipo di carne è presente in tutta Italia, tra gli allevamenti più conosciuti ci sono quelli del Veneto e il prezzo si aggira sui 40 euro al chilo.

Amanti del filetto

Questa è la carne italiana di qualità. Chi la ama non può fare a meno del filetto. Il filetto di Chianina IGP è un tipo di carne certificato per valorizzare questa parte nobile così desiderata dagli amanti della carne. Non esiste un muscolo con la fibra più sottile, si tratta di una carne raffinata che rimane tenera anche dopo la cottura. Toscana, Umbria e Lazio sono le regioni di riferimento, il prezzo si aggira sui 60 euro al chilo.

Se stiamo cercando un’alternativa proviamo il filetto di Scottona che proviene dalla schiena dell’animale cioè la lombata. È un muscolo che non viene rovinato dai movimenti dell’animale nel pascolo, per questo quando lo cuociamo la consistenza è morbida. Molto diffusi sono i tagli degli allevamenti prealpini che si trovano a prezzi di 24 euro al chilo. Nonostante la differenza di prezzo sono entrambi carni che rappresentano l’eccellenza italiana e che permettono di mettere in tavola prodotti ottimi in totale sicurezza.

Questa è la carne italiana di alta qualità al giusto prezzo

Se dobbiamo risparmiare ma non vogliamo rinunciare alla qualità proviamo a comprare e cuocere una fiorentina di Scottona. Permette di fare ottime marinature, le venature grasse sono uniformi e i liquidi rilasciati durante la cottura ne impreziosiscono il sapore. È il segreto per cui questo taglio di carne è così morbido e gustoso anche dopo essere stato cotto. Lo troviamo in commercio a 22 euro al chilo.

Come alternativa possiamo provare la costata di Fassona di razza piemontese tra i tagli più pregiati del bovino adulto. È conosciuta come bistecca col manico perché il taglio della parte lunga si presenta con l’osso. La troviamo in commercio a 13 euro al chilo, ci sono in Italia diversi consorzi formati da più di 1000 allevamenti che la producono. La qualità è davvero garantita. Se siamo amanti della carne non dobbiamo spendere tanto. Le alternative della nostra penisola sono numerose e adatte a tutte le tasche.