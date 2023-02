Meglio il miele o lo sciroppo d’acero per sostituire lo zucchero? La risposta ti sorprenderà!

Sostituire lo zucchero potrebbe non essere semplice, ma ci sono diversi ingredienti che ci possono aiutare. Tra questi i più popolari sono il miele e lo sciroppo d’acero. Tra i due ci sono, però, alcune differenze. Scegliere il giusto dolcificante potrebbe fare una grande differenza nella nostra alimentazione. Ecco tutti i consigli!

Cerchiamo sempre di più di sostituire lo zucchero quando possiamo. In cucina, infatti, ci sono tantissimi sostituti più sani, che potrebbero aiutarci in questo. Se non riusciamo a fare a meno di un po’ di dolcezza nella nostra cucina, allora possiamo cercare ingredienti più naturali. Possono essere utilizzati sia per addolcire le bevande che per preparare le nostre ricette.

Tra questi sostituti ce ne sono alcuni più naturali e salutari di altri. Per esempio, il miele e lo sciroppo d’acero sono tra i più popolari quando di si parla di alternative. Scegliere quello più adatto alle nostre esigenze potrebbe non essere semplice, ma grazie a qualche consiglio potremmo riuscirci. Ecco tutte le differenze e gli usi tra i due dolcificanti naturali.

Alcune differenze tra i due dolcificanti

Per prima cosa partiamo dalla produzione. Il miele viene prodotto dalle api, che dopo aver estratto il nettare lo conservano dentro di sé. Lo lavorano fino a quando non raggiungono l’alveare.

Lo sciroppo d’acero, invece, utilizza la linfa dell’albero omonimo. Dopo essere stata raccolta e portata in un impianto apposito, viene riscaldata a oltre 100 gradi in modo da trasformarla in sciroppo.

Due ingredienti ricchi di vitamine

Meglio il miele o lo sciroppo d’acero per sostituire lo zucchero raffinato? La risposta è dipende. In entrambi troviamo un alta percentuale di vitamina B e di sali minerali. Il miele contiene pià ferro, sodio e rame, mentre lo sciroppo è ricco di calcio, magnesio e potassio. Entrambi i dolcificanti hanno antiossidanti. Sono comunque entrambi degli zuccheri, anche se meno dannosi di quelli raffinati, quindi le problematiche relative a questa caratteristica sono le stesse.

Il miele è un portentoso ingrediente contro i malanni di stagione. Infatti, è molto utile per sconfiggere la tosse e il mal di gola. Non tutti sanno, inoltre, che può anche migliorare le allergie stagionali.

Meglio il miele o lo sciroppo d’acero? Ecco la scelta migliore per chi è diabetico

Dalla sua parte, però, lo sciroppo d’acero è la scelta migliore per alcune necessità specifiche. Chi soffre di diabete, infatti, dovrebbe preferirlo al miele poichè l’indice glicemico è minore. Anche per chi ha una dieta strettamente vegana è da scegliere. Lo sciroppo è totalmente vegetale, mentre il miele è un derivato animale ed è quindi da scartare.

Risulterebbe anche più digeribile rispetto al miele, soprattutto per chi ha problemi intestinali. Infine, lo sciroppo d’acero è più consigliato anche per i bambini, soprattutto se molto piccoli, proprio per questa sua caratteristica.

Entrambi questi dolcificanti sono perfetti per sostituire lo zucchero raffinato, il vero nemico della nostra alimentazione. Sia il miele che lo sciroppo possono essere usati per creare dolci e ricette sfiziose, ma anche per addolcire bevande particolarmente amare. L’importante è sempre valutare le nostre necessità prima di scegliere l’ingrediente.