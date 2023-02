Non sai dove andare in vacanza? Ecco la città perfetta per chi ha pochi soldi e vuole divertirsi

Se vuoi andare in vacanza questa estate e spendere poco è meglio prenotare subito. Si possono trovare offerte incredibili anche in alta stagione se si sceglie la meta giusta. Proprio come la meta di cui parliamo oggi, economica, piena di attività da fare e super affascinante.

Anche se sei al verde ti puoi permettere un weekend fuori senza spendere cifre esagerate. Ci sono posti splendidi in cui andare a prezzi vantaggiosi che non hanno nulla da invidiare alle mete più rinomate. Anche se vuoi organizzare un weekend sulla neve all’ultimo minuto, si possono trovare buone offerte. Un posto bellissimo, ad esempio, è Castelmagno, nella Valle Grana. Ideale per lo sci escursionismo tra paesaggi innevati bellissimi proprio come quelli di Cortina. Se invece stai già pensando alla prossima vacanza estiva, ecco un luogo che non ti deluderà.

Non sai dove andare in vacanza questa estate? Resta in Europa

Ci troviamo in Europa, ma passeggiando sul lungomare ci sembrerà di trovarci nella splendida Miami. Siamo a Benidorm, una località balneare sulla famosissima Costa Bianca valenciana, in Spagna. Sono tantissime le cose da fare e da vedere, ma punto di forza è sicuramente la vita notturna. Per questo Benidorm è la meta preferita dai giovani che non hanno tanti soldi da spendere.

Le spiagge su cui sdraiarsi a prendere il sole sono tante e fatte per tutti i gusti. Ci sono quelle con i porticcioli, più tranquille e di nicchia, e quelle lunghe e più affollate. Si può cominciare la giornata in tranquillità sulla spiaggia di Ponente e finire al tramonto su quella di Levante. Assolutamente da vedere lo splendido Balcon del Mediterraneo, terrazza panoramica che apre la vista su un mare spettacolare.

Movida, spiagge e mare da sogno nella Miami spagnola dietro l’angolo

Ma non solo spiagge e mare tra i più belli del Mediterraneo, questa meta è perfetta per chi vuole divertirsi. Una tappa obbligatoria è sicuramente quella a Terra Mitica, parco divertimenti di Benidorm con più di 20 giostre diverse. Chi desidera dedicarsi alle escursioni e agli spor acquatici avrà molto da fare, tra snorkeling e passeggiate. Il parco naturale della Sierra Helada regala un territorio selvaggio ricco di sentieri panoramici che tolgono il fiato.

Tra pub e locali tipici c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi cerca nuove emozioni da ricordare. Schiuma party, le strade che si illuminano di luci e si riempiono di gente da tutto il Mondo. Ma parliamo di prezzi, il costo della vita è bassissimo, si può pranzare in un ristorante economico con 10 euro. I biglietti degli autobus cittadini costano intorno ad 1,50€, ottimo per spostarsi. Una camera per 2 persone per un weekend lungo a giugno costa dai 240 € in su.

Se non sai dove andare in vacanza questa estate perché non vuoi spendere troppo, questa è la meta giusta. Ma un’altra opzione, sempre in Europa potrebbe essere l’isola di Madeira è bella come le Canarie e decisamente più economica.