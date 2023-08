Insalata di pasta per tutti i gusti: 3 ricette fresche e sfiziose da preparare con meno di 5 euro

Alcuni ingredienti per l'insalata di pasta-Foto da pixabay.com

Ecco 3 idee di ricette facili e veloci, ma soprattutto anti-caldo e squisite per realizzare un’ottima pasta fredda. Potrai davvero sbizzarrirti e prepararla in diverse versioni: da quelle vegetariane a quelle di pesce. Con questo articolo ti daremo qualche idea che ti permetterà di spendere davvero poco.

Pasta fredda o insalata di pasta: senza dubbio uno dei piatti più amati della stagione estiva. Puoi prepararle prima, spendere poco e mangiarle senza patire il caldo: 3 fattori che le rendono molto amate.

Inoltre, potrai consumarla nei giorni successivi al mare, in ufficio o semplicemente a casa. Infine, come tutte i tipi di insalata, anche quella di pasta molto spesso può servire da “svuota-frigo”, in modo da evitare inutili sprechi.

Pasta fredda alla crudaiola: si prepara in 5 minuti con 3 ingredienti di stagione

Ti servono: 300 grammi di pasta corta, 2 fiori di zucca, 2 zucchine e 2 pomodori sodi. Per insaporire useremo: sale, pepe, olio extravergine d’oliva e basilico.

Metti sui fornelli una pentola d’acqua per la pasta. Lava le zucchine, togli le estremità e lava con cura i fiori di zucca. Togli dunque il pistillo e tagliali a pezzetti.

Riduci le zucchine a bastoncini e tamponale con la carta assorbente. Taglia i pomodori a cubetti e mettili insieme alle zucchine in un recipiente. Versaci sopra una quantità generosa di olio extravergine d’oliva, sale, pepe e un trito di basilico. Mescola il tutto, butta la pasta quando l’acqua avrà raggiunto il bollore e salala.

Scolala al dente, raffreddala con l’acqua fredda e uniscila alle verdure. Usa i pezzetti di fiori di zucca per guarnire e gusta questa deliziosa pasta fredda. 2 zucchine con i fiori potrai trovarle a circa 2,50 euro e i pomodori a circa 1,50 euro.

Profumata e buonissima: in questa versione è buona anche con gli spaghetti

Gli ingredienti che ti servono sono: 300 grammi di pasta, una mozzarella e 80 grammi di olive snocciolate. Userai anche un paio di ravanelli, 50 grammi di acciughe sott’olio, basilico, olio, un limone e sale.

Fai cuocere la pasta in acqua bollente e salata. Nel frattempo, taglia finemente i filetti di acciuga, il basilico e uniscili all’olio extravergine d’oliva, succo di mezzo limone e sale. Mescola il tutto, taglia a rondelle rottili i ravanelli e a cubetti la mozzarella.

Scola la pasta, blocca la cottura con acqua fredda e condiscili con l’olio aromatizzato. Unisci anche mozzarella e ravanelli e mescola gli ingredienti prima di servire. Un etto di ravanelli costa poco più di un euro, la mozzarella circa 1,50 euro e le olive meno di euro.

E se l’insalata di pasta fosse cremosa? Questa ricetta conquista tutti

Insalata di pasta per tutti i gusti: prepariamone una in versione cremosa. Ti servono 100 grammi di formaggio spalmabile, 100 grammi di pomodorini e 100 grammi di salmone affumicato. Per insaporire, invece, useremo sale, pepe e un po’ di prezzemolo.

Fai cuocere la pasta bloccando la cottura con dell’acqua fredda. Lava e taglia a pezzi i pomodori, spezzetta il salmone affumicato ed uniscili al formaggio spalmabile. Unisci la pasta al condimento cremoso e al trito di prezzemolo fresco.

Una confezione di salmone da 100 grammi costa intorno ai 2,50 euro, mentre il formaggio spalmabile un euro. Al supermercato, una confezione di pomodori da 100 grammi potresti pagarla circa un euro.