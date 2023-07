Vuoi dare un tocco di freschezza alla tua casa spendendo non più di 30 euro? Ecco 3 perfette soluzioni low cost

Salva il tuo portafogli da spese inutili, ecco 3 suggerimenti di stile per rendere la tua casa un vero gioiellino.

La nostra casa è il nostro nido, l’angolo nel mondo dove possiamo rilassarci ed essere al 100% noi stessi. È anche il luogo in cui condividiamo il tempo coi nostri affetti più cari, dove ci divertiamo, ci sentiamo protetti e tanto altro.

Ci sono dei momenti nella vita di chiunque, però, in cui si sente la voglia di rinnovare la propria casa. Chi ha stile lo sa, ogni particolare è potenzialmente fondamentale per dare nuova luce ed energia ad una casa. Sarà anche per questo che, spesso, tantissime persone si ingegnano per trovare un’idea originale, anche piccola, con cui dare un volto nuovo alla propria casa.

L’obiettivo del nostro articolo è proprio questo: dimostrare che basta davvero poco per rinnovare la propria dimora. Potremo farla sembrare più confortevole, più fresca, più luminosa o romantica, in base agli elementi che sceglieremo di utilizzare. Ecco 3 chicche di home design che stanno andando per la maggiore in questo periodo.

Vuoi dare un tocco di freschezza alla tua casa senza fare spese pazze? Parti da questi 3 elementi per ottenere un bellissimo effetto finale

Arredare le case è una vera e propria arte, che può regalarci grandissime soddisfazioni. Basta scegliere le luci giuste, i colori delle pareti più adatte, o il pavimento di un materiale piuttosto che di un altro per stravolgere tutto. Sarà anche per questo che ormai gli esperti dell’arredamento sono diventati delle vere e proprie star, in primis la famosissima Paola Marella.

Come ci insegnano i professionisti del settore, infatti, talvolta basta modificare anche un piccolissimo particolare per dare un volto nuovo ad una casa. E questo è proprio ciò che capiremo con questo articolo.

Partiamo dal locale più importante: la cucina

Vuoi dare un tocco di freschezza al locale cucina? Con il nostro consiglio la stravolgerai realmente, ma spendendo davvero pochissimo. Solitamente le cucine sono costituite per la maggior parte da un grande mobile, in cui si mettono tutti gli elettrodomestici, stoviglie, e simili.

Ecco perché basterà laccare o dipingere le ante di questi mobili per cambiare del tutto la nostra cucina. L’unico particolare a cui dovremo fare attenzione sarà quello di scegliere la tinta adatta per colorare questi sportelli. Il colore, infatti, dovremo sceglierlo in base al materiale dei nostri mobili, magari consultando un professionista.

Con questa novità, non sembrerà più casa nostra

Il secondo elemento fortissimo se vogliamo rinnovare la nostra abitazione è applicare una carta da parati sulle pareti. Ne esistono così tante, con varie fantasie, disegni, sfumature e gradazioni di colore diverse, che ognuno sarà soddisfatto. I modelli più in voga oggi sono quelli che ritraggono paesaggi naturali, come giungle, alberi e animali esotici, ma anche i più tradizionalisti troveranno pane per i loro denti.

Libera la fantasia per creare nuovi pomelli

L’ultima caratteristica che, a basso prezzo, ci farà ottenere un risultato ottimo sarà modificare i pomelli dei cassetti. Molte persone ne realizzano artigianalmente con tappi di sughero riciclati, bottoni o altri oggetti di recupero. Questa sarà un’ottima attività di bricolage, con cui uniremo l’utile al dilettevole.