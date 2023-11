Per le azioni STMicroelectronics c'è ancora tanta strada al rialzo-Foto da pexels.com

La giornata a Piazza Affari è stata dominata dalla società italo-francese di semiconduttori che ha guadagnato circa il 6%. Ma perché le azioni STMicroelectronics hanno corso così tanto sul Ftse Mib? Ma soprattutto, dove potrebbero essere dirette?

A scatenare la corsa agli acquisti, su STMicroelectronics è stato l’andamento positivo di Infineon, società tedesca attiva nel medesimo settore, spinta al rialzo dagli ottimi datai societari. Infineon, infatti, ha chiuso l’anno fiscale con ricavi pari a 16,31 miliardi di euro, +15%, battendo le aspettative degli analisti. Ottime notizie arrivano anche sul fronte dividendo. La società, infatti, distribuirà un dividendo, per l’anno fiscale 2022, di 0,32 €, di 5 centesimi superiore al dividendo precedente per un incremento di circa il 20%.

Le raccomandazioni degli analisti

Il quadro che viene fuori dall’analisi delle raccomandazioni degli analisti sul titolo STMicroelectronics è molto variegato. Ad esempio, il rating degli analisti è tale che su 26 disponibili, ben 18 sono Compra o Compra Adesso, 7 Mantieni e 1 Vendi Adesso. Non sorprende, quindi, che il prezzo obiettivo medio a un anno possa variare su un range molto elevato. Se da un lato il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 25% circa, nel caso più ottimista diventa di oltre il 60%, mentre nel caso più pessimista le azioni risultano essere sopravvalutate di circa il 23%.

Perché le azioni STMicroelectronics hanno corso così tanto sul Ftse Mib? Dove potrebbero essere dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 15 novembre a quota 42, €, in rialzo del 5,37% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il brutto ribasso di un paio di settimana fa (E adesso per STMicroelectronics le cose potrebbero volgere al peggio), le quotazioni hanno reagito all’avvicinarsi dei supporti scattando al rialzo. La tendenza in corso, quindi, adesso è rialzista e si dirige verso il successivo punto di inversione in area 43,71 €. Oltre questo livello, poi, si potrebbero dirigere verso il punto di inversione dove è massima la probabilità che le quotazioni invertano al ribasso.

Nell’immediato, invece, i ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 39,425 €.